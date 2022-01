Jaka reklama będzie najlepsza w branży o dużej konkurencji?

Nie od dziś wiadomo, że bez reklamy bardzo trudno (a często wręcz niemożliwie) jest uzyskać satysfakcjonujący poziom sprzedaży. Promocja firmy czy konkretnej marki/produktu jest niezmiernie istotna, jeżeli myśli się o realizacji planów krótko-, jak i długoterminowych. Oczywiście, wiele zależy również od branży. W przypadku tych o dużej konkurencyjności, nie każdy rodzaj reklamy może być przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, szczególnie dla osób, które nie zajmują się tym zawodowo. W co więc inwestować, by uzyskać jak najlepsze rezultaty przy relatywnie niskich kosztach? W tekście znajdziesz trzy sposoby reklam, które najlepiej sprawdzają się przy branżach o dużej konkurencyjności. FB, Google, a może Allegro Ads? Poznaj je wszystkie!

Możliwości reklamowe dla branż wysoko konkurencyjnych

W przypadku branż, które mają największą konkurencję, najlepiej sprawdzają się 3 rodzaje reklam. Nie możemy niestety podać jednej, jedynej recepty na sukces z uwagi na fakt, że w naszej agencji SEO/SEM KoboSystem do każdego Klienta podchodzimy maksymalnie indywidualnie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w działaniach reklamowych dla firm z różnych branż, jesteśmy jednak w stanie z całą pewnością stwierdzić, że FB Ads, Google Ads oraz Allegro Ads sprawdzają się najlepiej.

FB Ads

Zacznijmy od FB Ads. Obecnie naprawdę trudno byłoby nam znaleźć firmę, która nie miałaby fanpage-u na FB. Publikuje się tam łatwo, szybko i można zbudować zaangażowaną społeczność. Co z reklamami na FB – czy i one są równie skuteczne? Jak najbardziej! Trzeba tylko (lub aż) potrafić je odpowiednio skonfigurować, by dotrzeć do Klientów, którzy z największym prawdopodobieństwem zainteresują się Twoim produktem lub usługą. Jeżeli chodzi o konfigurację reklamy na FB, najbardziej istotnych jest kilka kwestii.

Odpowiednie targetowanie odbiorców reklamy

Czy znasz personę, czyli idealnego Klienta swojej firmy? Jeżeli tak, z pewnością ustawienie target grupy reklamy nie powinno stanowić dla Ciebie problemu. Gorzej, jeżeli masz problem z dokładnym zdefiniowaniem grupy odbiorców Twoich produktów czy usług. Wtedy zdecydowanie lepiej wcześniej określić personę niż konfigurować reklamy totalnie “na oślep”. Grupa odbiorów nie może być ani zbyt szeroka, ani za wąska. W innym przypadku istnieje ogromne ryzyko “przepalenia” budżetu i braku efektów przy wysokich kosztach.

Cel reklamy

Konwersja, reakcje, a może ruch…? Jaki cel reklamy wybrać? Nie jest to wcale tak proste, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście, wiele zależy od specyfiki oferowanego produktu czy usługi oraz treści reklamy. Ponadto, chyba nie musimy przypominać, że promowanie przy użyciu przycisku “promuj” jest zdecydowanie mniej efektywne niż robiąc to w “menedżerze reklam”…?

Treść reklamy i jej grafika

Nawet jeżeli dotrzesz do potencjalnych Klientów, wciąż nie oznacza to, że masz 100% gwarancji satysfakcjonującej Cię reakcji na reklamę. Zarówno treść, jak i grafika muszą przemawiać do odbiorców tak, by wykonali określone działanie.

Google Ads

Google Ads (dawniej AdWords) to świetna metoda na zwiększenie ruchu w witrynie i – tym samym – pozyskanie dużej liczby potencjalnych Klientów. Jeśli marzy Ci się bycie na szczycie wyszukiwarki, a Twoje pozycje w wynikach Google są w ogóle Cię niesatysfakcjonujące, rozpoczęcie działań z Google Ads może stać się antidotum na wszystkie Twoje problemy. Konfiguracja reklam potrafi jednak przysporzyć wiele problemów, szczególnie osobom, które nie mają żadnych doświadczeń z Google Ads. Znalezienie odpowiednich słów kluczowych, dostosowanie budżetu, stworzenie dobrego copy… Wszystko to ma znaczenie! Czasami, nawet mając środki na kampanie Google Ads, można nie uzyskać w ogóle żadnych efektów. Poza tym, trzeba również rozważyć, jaki typ reklam wybrać – czy tekstowe, graficzne, w sieci YT i partnerów Google, a może produktowe…? Jak widzisz, jest się nad czym zastanawiać.

Allegro Ads

Ostatnim rodzajem reklam, nad którymi warto się pochylić, działając w branży o dużej konkurencji, są Allegro Ads. Jeżeli na co dzień działasz w Allegro, to świetna metoda na zwiększenie rozpoznawalności i – tym samym – sprzedaży. Promowana przez Ciebie oferta może być pokazana w kilku miejscach platformy – począwszy od strony głównej Allegro, stronie produktu, na wynikach wyszukiwania skończywszy. Płaci się za konwersję czy też kliknięcie. Efekty kampanii Allegro Ads potrafią być bardzo spektakularne, ale – podobnie jak w poprzednich systemach – trzeba umieć odpowiednio skonfigurować reklamy.

Szukasz wsparcia? Skorzystaj z pomocy profesjonalistów!

Jeżeli nie masz czasu na naukę systemów reklamowych i/lub budżetu na nieudane reklamy, pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać z wsparcia profesjonalistów! Nasza agencja SEO/SESM KoboSystem to doświadczony zespół fachowców, zajmujących się kompleksową obsługą firm w Internecie. Interesuje Cię reklama w Sieci, a może szukasz “przy okazji” również agencji tworzącej strony www i piszącej teksty, które “sprzedają”? Zapraszamy do kontaktu – gwarantujemy elastyczne podejście do współpracy, zaangażowanie i kreatywność!