Pepsi: butelki będą wykonane w 100% z rPET

Przedsiębiorstwo Pepsi zapowiada, że do końca 2021 roku wszystkie butelki napojów takich jak Pepsi i Mirinda będą wykonane z w 100% z rPET. Jest to recyklingowany plastik.

Firma w 2021 roku zainwestuje 3,6 mln USD oraz 8 mln USD w każdym kolejnym roku na pozyskiwanie przetworzonego plastiku (rPET). W lecie 2020 roku firma wprowadziła do obiegu butelki herbaty mrożonej Lipton Ice Tea w 100% wykonane z rPET.

PepsiCo od lat realizuje działania, które zmierzają do stworzenia bardziej zrównoważonego systemu żywnościowego.

– Przyjęliśmy zobowiązanie, aby bezzwłocznie stawić czoła wyzwaniu, jakie stawia przed nami zanieczyszczenie plastikiem. Nasze działania w tym obszarze na terenie Europy zaczynamy od dziewięciu rynków, w tym Polski. A naszym celem jest produkcja napojów w butelkach zawierających 100% plastiku pochodzącego z recyklingu – rPET. W ten sposób chcemy ograniczyć do minimum wykorzystanie surowca pierwotnego, produkowanego na bazie paliw kopalnych. W miarę możliwości zamierzamy podążać tą drogą dalej i szybciej także na innych rynkach europejskich – powiedział Silviu Popovici, prezes PepsiCo na Europę.

fot. pixabay.com

– Kluczem do powodzenia naszego przedsięwzięcia jest współpraca między wszystkimi interesariuszami na rynku wspólnotowym. Projektujemy opakowania, które nadają się do ponownego przetworzenia, redukujemy ilość stosowanych opakowań, a także ułatwiamy recykling konsumentom. Współpracując z rządami krajów oraz podmiotami z branży przetwórstwa surowcowego dążymy do tego, aby możliwa była zbiórka jeszcze większej ilości butelek z tworzyw sztucznych, co pozwoli zrealizować naszą wizję świata, w której plastik nigdy nie musiał stać się odpadem. Każdy może i powinien odegrać swoją rolę w rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego – dodał.

Pepsi dba o środowisko

Pepsi dąży do uzyskiwania lepszych wyników przy uwzględnianiu celów społecznych i środowiskowych. Firma wspiera zrównoważone inicjatywy na rzecz ludzi i środowiska. Dąży do całkowitego wyeliminowania z produkcji opakowań powstałych na bazie paliw kopalnych do 2030 roku. Pepsi chce również wyznaczać kierunki działań na drodze do tzw. zielonej odbudowy świata oraz stworzenia gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).

– Wprowadzenie 100% rPET do produkcji butelek plastikowych naszych flagowych napojów, takich jak Pepsi, Mirinda czy Lipton Ice Tea to prawdziwie przełomowa decyzja. W PepsiCo kładziemy szczególny nacisk na zaangażowanie firmy w realizację celów, które pozwalają wdrażać zmiany prowadzące do zapewnienia lepszego jutra dla wszystkich mieszkańców planety – powiedział Michał Jaszczyk, prezes PepsiCo Polska.

–Bardzo zależy nam na tym, aby nasze zobowiązania stały się inspiracją dla innych podmiotów rynkowych oraz konsumentów. Liczymy, że dzięki temu angażować się oni będą w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju. A także budowy gospodarki obiegu zamkniętego, w tym poprzez promowanie prawidłowej segregacji odpadów. Głęboko wierzymy, że nasza aktywność w tym obszarze to odpowiednie działanie na rzecz przyszłości naszej planety – dodał.

Firma PepsiCo bierze udział m.in. w programie „Działaj z imPETem”. Inicjatywa prowadzona jest przez organizację Rekopol. Zajmują się recyklingiem opakowań. Celem tego programu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie właściwego segregowania odpadów. Tak aby zwiększyć ilość odzyskiwanego materiału i zmniejszyć emisję CO 2 . W minionym roku, dzięki temu projektowi, wzrost recyklingu butelek PET wzrósł o 30%. Co więcej, działania edukacyjne objęły 120 tysięcy dzieci oraz 2000 szkół.

źródło: www.pepsicopoland.com