Jak kupić obserwujących na Instagramie?

Instagram stał się prawdziwą potęgą komunikacyjną pomiędzy twórcami a ich obserwatorami. To właśnie ta ostatnia grupa wpływa najbardziej na postrzeganie profilu jako interesującego albo nie. Jak w takim razie, w szybki sposób pozyskać nowych followersów? Czy warto skorzystać z zakupu obserwatorów, a jeśli tak, to w jaki sposób to zrobić?

Kim są followersi na Instagramie?

Followersi lub obserwatorzy to osoby, które są zainteresowane tematyką profilu i aby pozostawać w kontakcie z twórcą, wybierają przycisk „obserwuj”. Obserwatorzy dzielą się na tych, którzy są aktywnie zaangażowani naszymi publikacjami. Obserwują posty, komentują oraz systematycznie oglądają publikowane rolki.

Drugą grupą obserwujących są ci bardziej pasywni, którzy odwiedzają twój profil od czasu do czasu. Warto poznać zarówno jedną, jak i drugą grupę odbiorców, aby przygotowane treści trafiały bezpośrednio do nich. Liczbę obserwujących oraz czas ich przyrastania możesz śledzić w raportach publikowanych na twoim profilu.

Dlaczego obserwatorzy są ważni w rozwoju konta twórcy na Instagramie?

Obserwatorzy są ważnym elementem prowadzenia konta na Instagramie, ponieważ są odbiorcami twoich treści. Bez obserwatorów, twoje konto nie może się rozwijać, a ty nie jesteś w stanie zamienić swojej pasji w pracę. Twoim nadrzędnym celem w prowadzeniu profilu na Instagramie powinno być systematyczne pozyskiwanie nowych followersów poprzez różne aktywności organiczne. Działania, które możesz podjąć to między innymi:

– dobrze opisany profil oraz jego tematyka,

– systematyczna publikacja treści,

– wysoka jakość contentu,

– różnorodność w dobrze komunikacji: posty, rolki, transmisje live.

Pokazuj się również na innych kanałach i bądź osobą aktywną, która wspiera społeczność oraz aktywnie komentuje działania. Początkowo, zdobywanie nowych obserwatorów może być proste, natomiast z biegiem, czasu możesz odczuwać systematyczny spadek dołączających obserwatorów. Wtedy musisz wyjść ze strefy komfortu i albo rozpocząć współpracę z innymi Influencerami, albo spróbować zakupić obserwujących poprzez popularne portale.

Dlaczego warto kupić obserwujących na Instagramie?

Najczęstszym powodem podjęcia decyzji o zakupie jest zmniejszająca się dzienna liczba nowych followersów od kilkunastu dni. Warto wtedy zainteresować się działaniami, które pomogą Ci w pewien sposób wybić konto spośród innych. Musisz pamiętać, że z każdym kolejnym dniem możesz odczuwać większą trudność w pozyskaniu nowego obserwatora, a możesz nie mieć czasu na organiczne ich pozyskiwanie. Możesz pomieszać grupę aktywnych followersów oraz tych zakupionych, natomiast nie możesz bazować na samych zakupionych obserwatorach.

Firmy wchodzące we współpracę z Instagramerami zwracają uwagę na zaangażowanie followersów, a nie tylko ich liczbę. Kolejnym powodem, dla którego warto zakupić obserwatorów jest moment, kiedy już niewiele brakuje Ci do osiągnięcia poziomu, na którym możesz już podjąć współpracę z firmami i markami. Powyższe przykłady są tymi najważniejszymi, kiedy decydujemy się na zakup followersów.

Jak kupić obserwatorów na Instagramie?

Jeśli decyzja została podjęta to czas na zakup obserwatorów na Instagramie. Przeprowadzę Cię przez kluczowe etapy zakupu

Wybór odpowiedniej firmy

Wiele firm w Polsce zaczęło oferować usługi zakupu obserwatorów na Instagramie. Musisz przede wszystkim zweryfikować opinie o dostawcy oraz sprawdzić jakiej jakości obserwatorów oferuje. Ważne, aby nowi obserwatorzy byli zlokalizowani w twoim obszarze geograficznym, wtedy wygląda to najbardziej naturalnie. Jednym z najczęściej wybieranych serwisów jest Polskielajki.pl.

Wybór pakietu

Jeśli dokonałaś wyboru firmy, to czas na przyjrzenie się konkretnym pakietom. Będziesz mieć do wyboru: liczbę obserwatorów, lokalizację obserwatorów oraz czas ich przyrastania. Są to trzy najważniejsze parametry algorytmu Instagrama, dlatego warto przyjrzeć się każdej z opcji i wybrać najlepszą dla siebie

Zakup pakietu

To już ostatni krok na drodze zakupu obserwatorów dla twojego konta. Wystarczy, że podasz nazwę swojego profilu oraz opłacisz zamówienie. Pamiętaj, że twój profil musi być publiczny i widoczny dla wszystkich. Jeśli wybierzesz szybką metodę płatności, możesz spodziewać się działań już w kilka minut. Natomiast jeśli wybierzesz tradycyjny przelew, to musisz poczekać na zaksięgowanie danej kwoty, chyba że regulamin zakupu wskazuje inaczej. Pod żadnym pozorem nie podawaj danych do logowania się na konto Instagram, może wiązać się to z nielegalnym przejęciem konta.

Podsumowanie

Podsumowując, jeśli chcesz zwiększyć widoczność swojego profilu na Instagramie oraz polepszyć statystyki, to warto zainteresować się zakupem followersów. Już kilka firm w Polsce i kilkaset na świecie zajmuje się tymi usługami. Ważnym elementem jest to, aby traktować zakup obserwatorów jako jedno z działań, które zwiększają widoczność profilu, ale nie może być to kluczowy element twojej strategii. Po pierwsze, to aktywni obserwatorzy budują rozpoznawalność twojego profilu i wpływają na lepszy algorytm Instagrama. To właśnie tym aktywnym osobom musisz poświęcać czas i angażować ich w nowe treści, żeby twój profil mógł zyskać partnerów biznesowych. Łącz zakup followersów, z działaniami organicznymi, dzięki którym pozyskasz nowych obserwatorów.