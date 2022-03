Co się stanie, gdy nie odbierzesz paczki z paczkomatu?

Paczkomaty InPost są w Polsce niezwykłe popularne. Wielu internautów wybiera tę formę dostawy podczas zakupów, dokonywanych w e-sklepach. Przesyłka dostarczona do paczkomatu pozostaje w nim przez 48 godzin. Co dzieje się, jeżeli nie zostanie odebrana w terminie? W jaki sposób temu zapobiec?

Co dzieje się z paczką, która nie zostanie odebrana z paczkomatu?

48 godzin to wystarczająco długi okres, aby w tym czasie odebrać swoją przesyłkę. Adresat natychmiast dowiaduje się o jej dostarczeniu poprzez aplikację mobilną, wiadomość SMS lub e-mail. Warto pamiętać, że w tym przypadku chodzi o dokładnie 48 godzin, zatem jeżeli przesyłka znajdzie się w paczkomacie o godzinie 15:00, to jej odbiór będzie możliwy wyłącznie do godziny 15:00 dwa dni później. Termin nie może być dłuższy – w końcu popularność paczkomatów rośnie, a na miejsce w skrytce czekają inni użytkownicy, zaś sama firma kurierska straciłaby w ten sposób zysk. Co w takim razie, dzieje się z paczkami, które nie zostaną odebrane?

Po upływie 48 godzin paczka trafia do lokalnego oddziału InPost. Jeśli użytkownik zorientuję się, że zapomniał o jej odbiorze lub nastąpiło to z innego powodu, nic straconego. W ciągu kolejnych 3 dni roboczych przesyłkę można odebrać z lokalnego oddziału. Dopiero, jeśli się tak nie stanie, przesyłka wyruszy w drogę powrotną do nadawcy.

Jak przedłużyć termin odbioru przesyłki z paczkomatu?

Istnieje jednak bardzo wygodne rozwiązanie na odbiór przesyłki w późniejszym terminie. Wystarczy wydłużyć ten deadline o kolejne 48 godzin. Dawniej należało w tym celu wysłać odpowiednią wiadomość SMS. Dziś użytkownicy dysponują znacznie wygodniejszym rozwiązaniem, ponieważ wydłużenia terminu odbioru można dokonać z poziomu aplikacji InPost Mobile. Koszt usługi to aktualnie niecałe 8 zł.

Co dzieje się z paczkami, które nie zmieszczą się w paczkomacie?

Osobną kwestię jest sytuacja, w której przesyłki nie mieszczą się w paczkomacie, co wcale nie zdarza się tak rzadko, zwłaszcza w okresie przedświątecznym. Przewoźnik uruchamia wówczas mobilne punkty odbioru, a następnie informuje adresatów, gdzie należy zgłosić się po paczkę. Odbioru można dokonać w ciągu zaledwie 24 godzin. Mobilne punkty odbioru według regulaminu przewoźnika muszą być usytuowane nie dalej niż 2 km od wskazanego paczkomatu. Ale co w sytuacji, gdy odbiorca nie może udać się do punktu? Nic straconego – przesyłka trafia do lokalnego oddziału firmy kurierskiej i tam, jeszcze 3 dni, czeka na odbiór.

Jak korzystać z paczkomatów jeszcze taniej?

