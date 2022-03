Cold stamping a Hot stamping – Czym różnią się te dwie techniki druku?

Cold stamping to jedna z technik uszlachetniania druku, w trakcie której farba jest nakładana na papier poprzez dociskanie go do zimnej płyty. Po docisku nadrukowanego kleju do warstwy klejowej folii barwnik ulega oderwaniu od warstwy nośnej. Hot stamping to technika druku, w której atrament jest nakładany na papier poprzez dociskanie go do gorącej płyty. Jest to metoda tłoczenia na gorąco.

Cold stamping to jedna z technik uszlachetniania druku, w trakcie której farba jest nakładana na papier poprzez dociskanie go do zimnej płyty. Po docisku nadrukowanego kleju do warstwy klejowej folii barwnik ulega oderwaniu od warstwy nośnej.

Hot stamping to technika druku, w której atrament jest nakładany na papier poprzez dociskanie go do gorącej płyty. Jest to metoda tłoczenia na gorąco.

Cold stamping może być stosowany do wszystkich rodzajów druku, natomiast hot stamping może być stosowany tylko do druku wklęsłego. Różnica między tymi dwoma metodami drukowania polega na ich zdolności do tworzenia różnych tekstur na swoich produktach. Cold stamping jest też usługą tańszą.

Cold Stamping

Cold stamping odnosi się do procesu drukowania arkusza papieru za pomocą stempla gumowego. Odbywa się to poprzez dociśnięcie gumowego stempla do papieru, a następnie przeniesienie atramentu z wałka na papier.

Tłoczenie na zimno to skuteczny sposób na równomierne nakładanie atramentu na papier bez jego barwienia i pozostawiania widocznych śladów na powierzchni. Zapewnia również, że w atramencie nie ma pęcherzyków powietrza i nie rozprowadza się on zbytnio.

Metodologia cold stampingu

Tłoczenie na zimno to technika druku blokowego, która wykorzystuje maszynę do tłoczenia na zimno do drukowania na papierze – używa się przy tym tzw. folię cold. Stempel wykonany jest z metalu i posiada dołączoną wykrojnik. Matryca jest wykonana z metalu, a ciśnienie wytworzone przez matrycę dociska papier do poduszki z tuszem.

Metody cold stampingu są stosowane od wieków, ale teraz przeżywają renesans ze względu na ich opłacalność. Są również przyjazne dla środowiska, ponieważ zużywają mniej energii niż tradycyjne metody, takie jak sitodruk, druk offsetowy i druk typograficzny.

Cold stamping – coraz popularniejsza usługa w wielu drukarniach

Usługi cold stampingu to dla drukarni sposób na obniżenie kosztów pracy i zwiększenie zysków. Nie tylko skorzystają na obniżonych kosztach pracy, ale również uzyskają wyniki wyższej jakości, porównywalne z procesami ręcznego stemplowania.

Maszyna do cold stampingu to urządzenie, które odciska obraz na papierze i plastiku, metalu lub innym materiale. Używa matrycy do stworzenia wrażenia.

Maszyny do tłoczenia na zimno są używane w wielu gałęziach przemysłu do wielu różnych celów. Z cold stampingiem mamy do czynienia w przypadku takich usług i branż jak:

Druk typograficzny

Grawerowanie i akwaforta

Tłoczenie

Druk na ceramice i porcelanie

Cold stamping jest również znany jako tłoczenie matrycowe ze względu na użycie matryc, które są wciskane na drukowany produkt. Technika tłoczenia na zimno istnieje od 1878 roku. Do tej metody uszlachetniania druku używa się folię cold stampingową.

Niektóre zalety stosowania coldstampingu to:

szybszy czas produkcji,

mniejsze straty materiałów,

większa trwałość i lepsza kontrola jakości nad drukowanymi produktami.

Hot stamping – Co to jest za proces?

Hot stamping to proces drukowania wzoru lub logo na produkcie za pomocą ciepła. Jest często używany do celów brandingowych i dekoracyjnych. To jedna z popularniejszych metod uszlachetniania druku.

Metoda uszlachetniania druku folią jaką jest hot stamping istnieje od wielu lat, ale ostatnio obserwuje się wzrost popularności. Można to przypisać wzrostowi liczby zakupów online i potrzebie odróżniania się firm od konkurencji poprzez oferowanie unikalnych produktów o różnych wzorach.

Główną zaletą tego rodzaju uszlachetniania druku jest to, że zapewnia wymierne korzyści zarówno klientom, jak i firmom, takie jak zwiększona sprzedaż i rozpoznawalność marki.

Hot-stamping to proces cięcia, wytłaczania lub grawerowania metalu za pomocą rozgrzanego narzędzia. Odbywa się to poprzez dobijanie rozgrzanego narzędzia do metalowej powierzchni. Maszyna do hot-stampingu przecina i usuwa materiał z arkusza w jednym przejściu, pozostawiając na jego powierzchni wypukły wzór. W metodzie zwanej hot stampingiem stosuje się matryce wykonane z materiału przewodzącego ciepło.

Hot-stamping może służyć do tworzenia obrazu na papierze, którego nie można uzyskać w żaden inny sposób, a także do tworzenia wzorów, takich jak powierzchnie teksturowane i tekstury, które nie będą widoczne na innych powierzchniach, takich jak drewno lub plastik.

Kiedy powstała pierwsza maszyna do hot stampingu?

Maszyny do hot-stampingu to wygodny i szybki sposób na drukowanie etykiet. Pierwsza maszyna do tłoczenia na gorąco została wynaleziona przez Thomasa Edisona w 1868 roku. Po raz pierwszy maszyna została wykorzystana do drukowania na blachach miedzianych i cynowych, ale wkrótce stała się istotną częścią wielu gałęzi przemysłu, w tym włókienniczego i innych.

Historia etykiet do hot-stampingu jest zaskakująco krótka, ale od 1868 roku stanowi ona istotną część wielu branż.

Branże korzystające z metody hot stampingu

Etykiety hot-stampingowe znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Najczęściej wykorzystywane są przez następujące branże:

Branża jubilerska

Przemysł opakowaniowy (w branży opakowań kosmetycznych – bardzo popularna usługa w branży producentów kosmetyków)

Przemysł farmaceutyczny

Przemysł samochodowy

Etykiety hot-stampingowe przeszły w ostatnich latach wiele postępów. Najnowszym osiągnięciem jest wykorzystanie do ich produkcji technologii druku 3D.

Jakie są wady i zalety hot stampingu?

Drukarnie oferujące usługi host stampingu umożliwiają drukowanie etykiet w ciągu kilku sekund.

Zalety:

Koszt etykiety jest tani.

Etykiety można dostosować do własnych potrzeb, co pozwala na większą kreatywność.

Etykiety mogą być używane na różnych powierzchniach, w tym na papierze, plastiku, szkle i metalu.

Wady: