Co to jest Black Friday? Co kupić podczas Black Friday? Czego nie warto kupować podczas Black Friday? Czy warto kupować produkty podczas Czarnego Piątku?

Co to jest Black Friday?

Black Friday to święto, które jest najbardziej znane w Stanach Zjednoczonych. W USA święto to przypada zawsze w ostatni piątek po Dniu Dziękczynienia. Właśnie wtedy rozpoczyna się sezon zakupów przed Bożym Narodzeniem w Stanach Zjednoczonych. Od początku XXI wieku zwyczaj ten jest także znany i lubiany w innych krajach.

Podczas Black Friday wiele sklepów czynnych jest w dodatkowych godzinach. Oferują one jednodniowe okazje i zniżki. W USA tego dnia zakupów dokonuje ponad 100 milionów Amerykanów.

Od 2015 roku również w Polsce tego dnia rozpoczyna się sezon przedświątecznych wyprzedaży. W tym roku Black Friday przypada na 26 listopada.

fot. www.unsplash.com

Co warto kupić podczas Black Friday?

Obecnie przedświąteczna wyprzedaż zakupów rozpoczyna się zwykle na początku listopada. Sprzedawcy oferują mnóstwo zniżek i promocji przez cały miesiąc. Największe promocje rozpoczynają się zaś w Czarny Piątek i trwają do poniedziałku tzw. Cyberponiedziałku.

Warto zatem nieco wcześniej przygotować sobie listę zakupów. Podczas Czarnego Piątku najlepiej zaopatrzyć się w rzeczy, które przez cały rok są nieco droższe. Wtedy można nabyć je w niższych cenach. Warto wówczas także kupić prezenty dla najbliższych. Z pewnością warto zainwestować wtedy we wszelką elektronikę.

Co warto kupić podczas Black Friday:

telefony komórkowe

sprzęt AGD

elektronika

perfumy

kosmetyki

gry i konsole

Jeśli potrzebujesz nowego laptopa lub telefonu, najlepiej nabyć go właśnie w tym okresie. Zniżki mogą sięgać nawet do 80%. Polecamy także zakup mniejszych sprzętów, takich jak słuchawki bezprzewodowe czy tablety. Warto także zastanowić się nad sprzętem do kuchni czy salonu. W promocji będą również telewizory czy drobne sprzęty do kuchni.

Fani gier również znajdą coś dla siebie, ponieważ przeróżne gry wideo także będą na promocji. Dla miłośników zdrowego trybu życia polecamy smartwatche i opaski, które z pewnością przydadzą się podczas biegania lub innych aktywności fizycznych.

Promocje podczas Black Friday to także świetny moment, aby nabyć droższe perfumy. Producenci również oferują promocje na kosmetyki do makijażu i nie tylko. Warto zatem nabyć nieco droższą paletkę cieni czy tusz do rzęs.

Czego nie warto kupować podczas Black Friday?

Black Friday rozpocznie się już za tydzień. Warto zatem zrobić listę zakupów, aby nie nabyć rzeczy, których nie potrzebujesz. W Czarny Piątek warto kupić produkty, które w ciągu całego roku rzadko są na promocjach.

Zatem nie polecamy wówczas kupować ubrań. Ubrania można kupić w innym okresie w ciągu roku. Producenci często oferują przeróżne zniżki. Oczywiście możesz skorzystać z wyprzedaży, jeśli naprawdę czegoś potrzebujesz. Jednak podczas zakupów poza sezonem znajdziesz nawet lepsze okazje odzieżowe. Sprzedawcy często przeceniają letnie ubrania w zimie, a zimowe w lecie. Pamiętaj o tym!

www.unsplash.com

Biżuterię także warto nabyć w innym okresie. Biżuteria jest często podstawą na listach życzeń świątecznych, dlatego czas między świętami nie jest najlepszym okresem, by ją nabyć. Jeśli możesz, spróbuj wstrzymać się z zakupami biżuterii do walentynek. Wtedy zobaczysz duże zniżki, ponieważ sprzedawcy detaliczni starają się usunąć to, co nie sprzedało się w miesiącach zimowych.

Jeśli planujesz remont w mieszkaniu, to meble także warto kupić w innym okresie. Jak wynika ze źródeł, ceny mebli są najniższe w styczniu i w okresie wakacyjnym.

Czy warto kupować produkty podczas Czarnego Piątku?

Jeśli potrzebujesz produktów, które rzadko są na promocji, to właśnie Czarny Piątek jest świetnym dniem, aby je nabyć. Pamiętaj jednak, aby nie wpaść w pułapkę kupowania niepotrzebnych rzeczy, których nigdy nie użyjesz. Zachęcamy zatem do wcześniejszego planowania zakupów, aby nie nabyć niepotrzebnych produktów.

Warto pamiętać, że promocje nie kończą się w piątek. Trwają aż do poniedziałku (Cyber Monday). Jeśli nie jesteś fanem galerii handlowych, to możesz zrobić zakupy online. Wtedy sklepy internetowe ogłaszają ogromne zniżki. Warto zatem zrobić zakupy z domu. Obecnie promocje nie odbywają się już tylko w Black Friday, ale trwają podczas całego weekendu (Black Weekend).

źródła: www. blog.cheapism.com / www.blackfriday.com / www.hip2save.com / www.bestlifeonline.com

zdjęcia: www.unsplash.com