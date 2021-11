5 głównych trendów na Instagramie w 2021 roku

1. Główne trendy na Instagramie w 2021 roku

Instagram jest obecnie jedną z najpopularniejszych platform społecznościowych na świecie. Z serwisu w 2021 roku korzysta ponad 1 miliard aktywnych użytkowników miesięcznie.

Obecnie Instagram jest zdecydowanie jedną z najpopularniejszych aplikacji, na której można dzielić się swoimi zdjęciami oraz filmami. Z serwisu korzysta również wiele firm, które promują swoje usługi. Od pewnego czasu w serwisie działają również Influencerzy, którzy prowadzą na nim swoją działalność. Zdobywają widzów, polecają przeróżne rzeczy i współpracują z wieloma markami. Sprawdźmy zatem, jakie panują trendy na Instagramie w 2021 roku.

Stories na Instagramie pojawiły się w 2016 roku. Od tamtej pory stały się bardzo popularne i stanowią ważną część marketingu w serwisie.

Instagram Stories stały się ważnym aspektem strategii marketingowej każdego marketera na Instagramie. Przede wszystkim marki korzystają z tej funkcji do promowania swoich ofert czy konkursów. Udostępniają również reklamy wideo czy odnośnik do niedawno dodanego zdjęcia. Historie są krótkie, wciągające, dzięki czemu są skutecznym nośnikiem reklam i promocji marki.

fot. www.unsplash.com

Firmy korzystają również z Instagram Stories do udostępniania różnych ankiet. Ważne jest to, aby angażować swoich widzów. Możesz skorzystać z ankiet, aby zrozumieć preferencje konsumentów dotyczące twojej marki lub produktów. Ankiety mogą być również wykorzystywane do pozyskiwania pomysłów na to, co klienci chcieliby u ciebie zobaczyć. Dawanie klientom możliwości wyboru i angażowanie ich w proces jest bardzo ważne i wpływa na ich lojalność do marki.

Instagram Reels to obecnie jeden z najpopularniejszych trendów na Instagramie. Powstała specjalna zakładka, dzięki której można szybko i sprawnie przeglądać „reelsy”. Te krótkie filmiki pojawiły się w serwisie w zeszłym roku, ale obecnie cieszą się dużą popularnością. Użytkownicy chętnie korzystają z nowej funkcji na platformie społecznościowej.

Instagram Reels sprawia, że zarówno firmy, jak i normalni użytkownicy tworzą bardzo kreatywne treści. Krótkie filmiki są zabawne i z pewnością wciągające. Zdecydowanie każdy znajdzie coś dla siebie. Instagram oferuje również wiele narzędzi do edycji, dzięki którym tworzenie profesjonalnych filmów jest znacznie łatwiejsze. Można na swoje treści nałożyć wiele ciekawych filtrów.

Influencer Marketing nie jest nowym trendem, lecz z pewnością pozostanie z nami na długo. Współpraca Influencerów z markami będzie nadal podstawą strategii marketingowych większości marketerów na platformie. Treści Influencerów są uważane za bardziej autentyczne niż treści marek.

Marki wykorzystują Influencerów do promowania swoich usług i produktów. Influencerzy udostępniają na swoich profilach posty, generują linki do stron internetowych, zwiększają zaangażowanie konsumentów oraz sprzedaż produktów.

Wiele marek wykorzystuje teraz sieć influencerów do promowania swoich kampanii marketingowych na Instagramie, używając specyficznych hashtagów. Marki zapraszają także Influencerów na swoje wydarzenia. Influencerzy z kolei publikują informacje o wydarzeniu, wspominają o marce i promują ją.

W 2021 roku Influencerzy i marki stawiają na naturalność swoich zdjęć i filmów. Minęły już czasy, kiedy użytkownicy korzystali z wielu filtrów upiększających. Obecnie promuje się tzw. edycję bez edycji. Mowa o drobnych poprawkach, lekkiej poprawie koloru i pożegnaniu nierealistycznych zmian.

fot. www.unsplash.com

Treści na Instagramie stają się autentyczne i to właśnie podoba się ludziom. Użytkownicy wolą oglądać normalne życie, niedoskonałości niż mocno poprawione zdjęcia. Wiele firm pokazuje uczciwą i bardziej wrażliwą stronę swojej marki.

Streamingi – transmisje na żywo

W 2021 roku rośnie także popularność streamingów. Transmisje na żywo na Instagramie stają się dłuższe. Już w 2020 roku doświadczono gwałtownego wzrostu zainteresowania streamingami. Po zapisaniu przez twórcę można je obejrzeć w zakładce „Odkrywaj”.

Wideo na żywo na Instagramie wykorzystuje się m.in. do sprzedaży kosmetyków i ubrań. Marki robią także tzw. sesje Q&A, czyli pytań i odpowiedzi. Odbiorcy zadają im pytania, a właściciele marek czy Influencerzy odpowiadają na nie podczas transmisji.

Instagram w ostatnich latach jest jedną z najpopularniejszych platform na świecie. Użytkownicy szukają tam rozrywki, rozmawiają ze swoimi znajomymi, ale również obserwują wiele marek oraz Influencerów. Często kupują produkty, które polecają im Influencerzy. Stali się oni godni zaufania. Użytkownicy wolą kupić produkt zareklamowany przez kogoś, kogo lubią niż firmę.

źródła: www.socialinsider.io / www.later.com / www.sproutsocial.com / www.influencive.com