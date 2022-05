Jak słuchać radia w komórce?

Czy przy pomocy smartfona lub zwykłego telefonu komórkowego można słuchać radia? W tym artykule postaramy się opisać dwa najprostsze sposoby na odbiór radia w komórce. Jeden z nich pozwoli na słuchanie w trybie offline, drugi natomiast jest opcją dla osób posiadających Internet w swoim smartfonie.

Wszyscy mamy smartfony, a kto jeszcze używa radia?

Dziś nowoczesne telefony komórkowe, czyli smartfony, przejęły rolę wielu urządzeń. Mało kto korzysta więc z aparatów fotograficznych, papierowych kalendarzy, a także odtwarzaczy muzycznych (discmany, mp3, mp4, itp.) Ciężko byłoby również znaleźć dziś osoby, które korzystają z przenośnego radia – urządzenia, którego jedyną funkcją jest słuchanie stacji radiowych na falach FM. Większość osób przerzuciło się bowiem na radio online. Jego odbiór jest możliwy na znacznej większości smartfonów, lecz potrzebujemy do tego dostępu do Internetu. Radio w telefonie bez Internetu to już powoli rzadkość, choć dla miłośników słuchania audycji radiowych z pewnością znajdą się jeszcze urządzenia, które pozwolą na bezproblemowy odbiór radia FM.

Jak widać, możemy więc mówić o dwóch sposobach słuchania radia w telefonie – w wersji przez Internet oraz offline.

Radio w telefonie bez Internetu

Dziś większość użytkowników posiada stały dostęp do Internetu – zarówno w domu, miejscu pracy, jak i Internet mobilny w smartfonie. Co zrobić, gdy nie mamy takiej opcji lub gdy znajdujemy się poza zasięgiem sieci komórkowej? Wtedy z pomocą przychodzi możliwość odbioru radia na falach FM. Działa w identyczny sposób, jak odbiorniki radiowe w samochodzie, wieży Hi-Fi, czy często spotykanym w kuchni radyjku z wbudowaną anteną.

Radio w telefonie bez Internetu najczęściej wymaga podłączenia słuchawek, które pełnią funkcję anteny. Czasem odbiór radia FM w telefonie bez słuchawek jest możliwy, wtedy jednak nie możemy liczyć na zbyt dobry sygnał. Najczęściej producenci po prostu blokują możliwość słuchania radia FM bez podłączonego zestawu słuchawkowego. Co ważne, taki zestaw musi być przewodowy, podłączony kablem. Tu pojawia się pewien problem, gdyż wiele nowoczesnych smartfonów nie posiada już złącza słuchawkowego. Rozwiązaniem może być użycie przejściówki.

Najczęściej smartfony z radiem FM posiadają dedykowane aplikacje do radia. Zainstalowane przez producenta mają pełną funkcjonalność pozwalającą na odbiór radia FM.

Radio online – wygodny sposób na słuchanie radia przez Internet

Najlepszym wyborem dla posiadaczy nowoczesnych smartfonów jest radio online. Ma wiele zalet w porównaniu ze słuchaniem radia offline (na falach FM). Wszystkie stacje radiowe, dostępne w wersji offline, mają także swoje internetowe wersje. Wybór stacji radiowych online jest jednak znacznie większy. Słuchacze mają również możliwość odsłuchania poszczególnych audycji.

Nie ma także potrzeby podłączania słuchawek przez kabel – możemy więc słuchać radia online bezpośrednio z głośnika telefonu lub przez słuchawki na Bluetooth. Jedynym minusem wydaje się być konieczność stałego dostępu do Internetu, choć wiele aplikacji i stron z radiem online pozwala na zapisanie audycji w pamięci telefonu.