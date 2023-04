Darmowe gry multiplayer – czy warto w nie grać?

Lata lecą, a darmowe gry multiplayer dalej cieszą się ogromną popularnością. Niektóre funkcjonują już od dobrych kilkunastu lat, ale też okazjonalnie upadają istniejące i pojawiają się nowe tytuły. Jednak czy warto inwestować swój czas i pieniądze w tego rodzaju gry? Jakie są ich wady, a jakie zalety? Doradzamy!

Wady i zalety darmowych gier multiplayer

Jeśli ktoś lubi tego tytuły i nie ma pomysłu na to, który wypróbować w dalszej kolejności, kilka ciekawych propozycji można znaleźć tutaj: https://techpolska.pl/darmowe-gry-multiplayer-w-ktore-warto-zagrac/.

Darmowe gry dla wielu graczy mają zarówno wady, jak i zalety. Niewątpliwie wygodnym jest, zwłaszcza dla osób, które nie dysponują dużymi funduszami, że można rozpocząć przygodę z rozgrywką bez konieczności wydawania ani grosza. Co więcej, tego typu gry są cały czas rozwijane, pojawiają się w nich różne wydarzenia sezonowe, nowa zawartość, dodatki i inne tego typu rzeczy. Do tego można rywalizować z innymi graczami z całego świata, często też łączyć się w klany, gildie czy inne organizacje i budować społeczności.

Brzmi to wszystko świetnie, więc w czym haczyk? Cóż, twórcy tego typu gier muszą jakoś zarabiać. W związku z tym co prawda rozpoczęcie rozgrywki jest darmowe, ale często później pojawiają się zachęty do poczynienia wydatków.

Pół biedy, jeśli chodzi o jakieś elementy kosmetyczne (stroje, wierzchowce i inne tego typu rzeczy), ale niekiedy można płacić za dodatki, które dają przewagę nad innymi graczami czy na przykład takie, które pozwalają uniknąć uciążliwego nabijania poziomów. Dodatkowo, jeśli gramy w jakiś bardziej niszowy tytuł, to zawsze jest ryzyko, że twórcy w pewnym momencie spakują manatki i zamkną serwery, a wtedy nikt nie dostanie zwrotu za przedmioty czy wzmocnienia, które na przestrzeni lat zakupił.

Czy warto grać darmowe gry sieciowe?

Dla niektórych darmowe gry sieciowe będą świetną rozrywką, dla innych – studnią bez dna, w której będą tylko zatapiać coraz więcej pieniędzy. Dużo tutaj zależy od indywidualnego usposobienia, swoje robi też typ gry, z którą mamy do czynienia.

Żeby oszczędzić sobie frustracji i nadmiernych wydatków, warto przed rozpoczęciem rozgrywki sprawdzić opinie dotyczące danego tytułu. Przede wszystkim w zakresie tego, czy jest to tzw. gra pay-to-win, czyli właśnie taka, w której płacący gracze mają przewagę nad innymi. Tego typu tytułów najlepiej unikać.

Jeśli nie poddamy się presji i nie będziemy płacić, często będziemy denerwować się, że przegrywamy niekoniecznie z powodu braku umiejętności, a dlatego, że ktoś inny wykupił sobie przewagę. Z kolei, gdy zaczniemy wydawać pieniądze na rozgrywkę, aby nie być gorsi, możemy szybko wpaść w wir wydatków, z którego trudno będzie się później wydostać.

Oczywiście, jak już wspomniano, są też gry, w przypadku których mikrotransakcje skupiają się głównie na elementach kosmetycznych. W ich przypadku również jest ryzyko przesadzania z wydatkami, ale gracze, którzy ich nie dokonują, nie czują, że gra ich kara i mogą na równi rywalizować z innymi, więc są to tytuły znacznie bardziej warte zainteresowania.