Jakie zalety i ograniczenia ma druk solwentowy?

Druk solwentowy to jedna z popularnych technik poligraficznych. Jest tania i skuteczna. Ma szerokie zastosowanie. Wykorzystuje się go m.in. podczas realizacji wielkoformatowych wydruków o charakterze marketingowym. Co warto wiedzieć na temat druku solwentowego?

Co to jest druk solwentowy?

Mianem druku solwentowego określa się popularną technikę drukarską, którą stosuje się do wytwarzania wydruków wielkoformatowych. Wykorzystuje się w niej tzw. ploter atramentowy. Pod tą nazwą kryje się urządzenie przeznaczone do drukowania wielkoformatowego, sterowanego przy pomocy komputera. Co ważne, druk solwentowy opiera się na użyciu nie zwykłego, wodnego atramentu, a specjalnego, pigmentowego atramentu solwentowego przygotowywanego na bazie organicznych rozpuszczalników. Gwarantuje to większą odporność i wytrzymałość wydruków.

Istnieją różne rodzaje druku solwentowego. Wyróżnia się:

druk solwentowy twardy – cechuje się największą trwałością (3-7 lat), dlatego nie trzeba go laminować. Jednocześnie ma w sobie najwięcej substancji toksycznych;

druk midsolwentowy – jest mniej wytrzymały (do 2 lat), przez co czasami trzeba przeprowadzać jego laminację. Jednocześnie wyróżnia się mniejszą toksycznością;

druk ekosolwentowy – jest najmniej trwały (poniżej 2 lat), jednak zupełnie pozbawiony toksyn i nieszkodliwy dla otoczenia. Należy pokrywać go laminatem lub folią ochronną.

Druk solwentowy nadaje się do realizacji wielu projektów o charakterze wielkoformatowym, a czasami również średnioformatowym. Najczęściej wykorzystywany jest w reklamie i marketingu. Przy jego pomocy tworzy się takie materiały promocyjne, jak m.in. banery, billboardy, plakaty, folie samoprzylepne, fototapety, duże tablice informacyjne, roll-upy, plandeki na samochody, płótna Canvas i wiele innych.

Jakie zalety ma druk solwentowy?

Druk solwentowy jest niezwykle popularny. Wynika to nie tylko z jego szerokiego zastosowania, lecz także innych zalet. Wśród nich na pierwszy plan wysuwa się:

możliwość dobrego odwzorowania projektu,

osiągnięcie wyrazistych konturów i kształtów,

wysoka odporność wydruku na uszkodzenia mechaniczne, np. ścieranie;

odporność wydruku na inne czynniki, m.in. zmienne temperatury i działanie promieni słonecznych, dzięki czemu realizacja przez długi czas zachowuje pierwotne kolory.

Dodatkowo druk solwentowy to dość tania technika, co również jest jego niezaprzeczalną zaletą.

Wady i ograniczenia druku solwentowego

Mimo wielu zalet druk solwentowy ma również pewne wady. W przypadku solwentu twardego i mid cechuje się on sporą toksycznością. Może być potencjalnie szkodliwy dla ludzi – z tego względu nie powinno się go stosować w pomieszczeniach. Dodatkowo źle wpływa na środowisko naturalne. Warto więc wybierać ekologiczny solwent, nawet jeśli wiąże się to z niższą trwałością wydruku.