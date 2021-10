Tablica cieni z pianki polietylenowej. Co to jest i jakie ma zastosowania?

Zakłady prace co rusz szukają rozwiązań, które usprawnią proces produkcyjny, ograniczą koszty funkcjonowania przy jednoczesnym wzroście zysku oraz przyniosą realne korzyści na wielu płaszczyznach. Tablica cieni jest jednym z nich. Skierowana do dużych przedsiębiorstw, ale również odbiorców detalicznych, narzędzie poprawiające ergonomię pracy, a co za tym idzie i wydajność pracowników. Jak działa? Czym w zasadzie są tablice cieni i gdzie będą potrzebne najbardziej? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

Tablice cieni robione na indywidualne zamówienie

Na sam początek wyjaśnijmy z czego produkowane są ów tablice. Materiałem, który wypełnia wycięte kontury jest pianka polietylenowa, inaczej pianka PE. Posiada ona mechaniczne i fizykochemiczne właściwości, dzięki którym powstają wkłady do szuflad lub gotowe tablice na przygotowanych stelażach. Pianka stosowana jest również w transporcie jako alternatywa dla styropianu. Skutecznie chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz czynnikami zewnętrznymi.

Tablice cieni służą do przechowywania narzędzi. Korzystają z nich warsztaty samochodowe, zakłady produkcyjne, stolarze i wiele innych firm, u których występują narzędzia do codziennej pracy. Dzięki temu przedmiot zostanie odłożone na swoje miejsce.

Niezbędne narzędzie w systemie 5s

Korzyści ze stosowania w firmie tablicy cieni jest wiele. Usprawnia ona przebieg pracy, kontrolę stanu przedmiotów, lepszą dbałość o narzędzia, ale również jest istotnym elementem w systemie 5s. A co dokładnie oznacza? Jest to zbiór zasad, dzięki którym zostanie podniesiona efektywność pracy i zwiększy się bezpieczeństwo na terenie zakładu. W celu osiągnięcia zamierzonego efektu, należy poczynić kilka istotnych kroków. Będzie to sortowanie przedmiotów, uporządkowanie stanowiska pracy, wprowadzenie standardów na danym stanowisku, oznaczenie asortymentu wykorzystywanego przy pracy oraz samodyscyplina, czyli przestrzeganie każdego z wyznaczonych punktów.

Dlatego tablica cieni może się okazać jednym z niezbędnych narzędzi w celu osiągnięcia efektywnej pracy. Dbałość o narzędzia jest tutaj kluczowym elementem, które może wpływać na bezpieczeństwo pracy.

Gdzie jeszcze stosowana jest pianka polietylenowa?

Ze względu na swoje walory, pianka PE służy przy produkcji różnego rodzaju opakowań oraz wkładów do pudełek i walizek. Tym samym zapewnia bezpieczeństwo wszystkich przedmiotów i urządzeń, które są transportowane. Dzięki niej zabezpieczymy meble, sprzęt RTV, obrazy, drogocenne przedmioty, ale również ciężkie narzędzia.

Całkowita odporność na ścieranie jest jej najważniejszą cechą. W ten sposób zachowuje swoją trwałość i nie uszkadza przedmiotów. Polietylenowe wkłady wypełnią przestrzeń w walizce, niwelując tym samym wstrząsy. Jaka jest ich grubość? Pianki czarne mają od 10 mm grubości, ale mogą mieć również 30 mm, 35 mm, a nawet i 50 mm grubości oraz różne warianty kolorystyczne. Ich producentem jest Protective Foam, który robi spersonalizowane wkłady na zamówienie.