Kiedy premiera nowych Macbooków i czego możemy się spodziewać?

Jeśli szczęście będzie nam sprzyjać, to 2022 najprawdopodobniej będzie rokiem najnowszych MacBooków. Firma Apple kilkukrotnie przekładała ich premierę, która obecnie zaplanowana jest na jesień tego roku. Pierwsza generacja popularnych na całym świecie McBooków pojawiła się w już 2008 roku, druga generacja w 2010 roku. Kolejna, trzecia już generacja, miała swoją premierę w 2018 roku i to modele z tej generacji wyposażone zostały w ekran Retina. Są one dostępne w sprzedaży po dziś dzień.

Historia procesorów marki Apple

Firma Apple konsekwentnie wycofuje procesory Intela na rzecz układów serii M. Krążą doniesienia, że w 2022 zaprezentowane zostaną aż cztery nowe MacBooki. Czipy M są autorskim projektem firmy Apple, które kojarzyć możemy ze smartfonów lub tabletów. Już w 2020 roku MacBook Air oraz MacBook Pro otrzymały chip M1 Apple Silicon, kolejne modele w 2021 roku wyposażone były w nowsze jego wersje – M1 Max oraz M1 Pro. Najnowszy MacBook Air również otrzyma ulepszony procesor Apple Silicon, a będzie to Apple M2.

Najnowszy MacBook Air 2022

Najprawdopodobniej najnowsze MacBooki Air powrócą do swoich korzeni, a więc nie będą już posiadać zwężonej obudowy. Podobny zabieg firma wykonała z Macbookami serii Pro. Oczywiście, obudowa będzie dostępna w kilku wariantach kolorystycznych, a ich przeznaczenie jeszcze mocniej zmierzać będzie w kierunku szeroko pojętej rozrywki. MacBooki Pro natomiast pozostaną w klasycznych wersjach kolorystycznych. MacBook Air także będą miały białe wykończenie klawiatury, natomiast obudowa pozbawiona będzie charakterystycznego już kształtu klina. Nowe MacBooki Air otrzymają ekrany wykonane w technologii Mini-LED, które gwarantują m.in. bogatsze kolory oraz głębsze czernie. Będą posiadać także nowy wyświetlacz wyposażony w mniejsze ramki okalające ekran z wbudowaną kamerką FaceTime, czujnikiem oświetlenia oraz TrueTone. Dla bezpieczeństwa użytkowników znajdzie się w nim także znany wcześniej czytnik linii papilarnych – TouchID. Ekran najnowszego MacBooka Air będzie ponownie miał powierzchnię o przekątnej 13,3 cala, a całość sprzętu ma być odczuwalnie lżejsza. W najnowszym modelu otrzymamy także gniazdko do ładowania MagSafe oraz porty po obu jego stronach.

Pod koniec 2021 w internecie pojawiły się informacje, że najnowszy MacBook Air otrzyma jednak procesor Apple M1, co w późniejszym czasie zdementowano. Premiera została zaplanowana początkowo na marzec 2022, jednak przesunięto ją na koniec bieżącego roku. Jedno jest pewne – najnowsze procesory M marki Apple to prawdziwa rewolucja i coś, na co warto czekać. Kolejne plany firmy to najprawdopodobniej jeszcze bardziej unowocześnione procesory, a więc M2 Pro i M2 Max. Warto więc uzbroić się w cierpliwość, aby przekonać się, co tym razem zaoferuje nam cały czas prężnie rozwijający się gigant technologiczny.