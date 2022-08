Czy Samsung Z Fold3 5G sprawdzi się do gier?

Chyba każdy z nas pamięta telefony komórkowe z niewielkim, czarno-białym ekranem. Ich zakres działań był naprawdę niewielki i w zasadzie ograniczał się jedynie do pisania wiadomości tekstowych oraz wykonywania połączeń. Co ciekawe, takie urządzenia były wyposażone także w gry, które, jak można się domyślić, nie były zbytnio zaawansowane technologicznie. Oczywiście w obecnych czasach takie telefony należą już do przeszłości, a dostępne obecnie smartfony gamingowe zaskakują swoimi możliwościami nawet najbardziej wytrawnych graczy. W takiej sytuacji może pojawić się pytanie, czym powinien charakteryzować się taki telefon? Jakie powinien mieć parametry? Przekonaj się, jak w tej roli sprawdzi się Samsung Z Fold3 5G.

Co powinien posiadać smartfon gamingowy?

Aktualnie dostępne smartfony to urządzenia mocno zaawansowane technologicznie. Dlatego też nikogo nie dziwi to, że za ich pośrednictwem możemy zarządzać swoją firmą, pracować, uczyć się, wykonywać profesjonalne zdjęcia i filmy, a nawet oglądać ulubione seriale zupełnie jak na tablecie. To sprawia, że smartfony, jak chociażby wspomniany Samsung Z Fold3 5G, coraz lepiej sprawdzają się w roli smartfonów gamingowych. Co więcej, dzięki ich zadowalającym parametrom wiele gier, z których korzystanie było możliwe tylko na komputerze, przeniosło się na ekran telefonów.

Nie ulega jednak wątpliwości, że dobry smartfon gamingowy powinien spełniać określone parametry. Na co zwracać uwagę, jeśli interesuje nas wybór takiego produktu? Są to:

odpowiedniej wielkości wyświetlacz;

wysoka częstotliwość odświeżania (stąd warto brać pod uwagę smartfony 120 Hz );

); sprawne zaplecze audio – dobrej jakości głośniki to duży plus i komfort gry;

odpowiednią pojemność baterii;

optymalną ilość pamięci wewnętrznej;

dużo pamięci RAM.

Czym jest smartfon 120 Hz?

Smartfon 120 Hz może być dobrym wyborem dla osób zainteresowanych graniem na telefonie. Co oznacza taki termin?? Smartfon 120 Hz lub smartfon z ekranem 120 Hz odnosi się do częstotliwości odświeżania. Jest ono bardzo wygodne zarówno w przypadku oglądaniu seriali, jak i podczas gier. Dzięki częstotliwości 120 Hz gra wyświetla się w sposób płynny i nie zacina się, co ma bardzo duże znaczenie dla jej przebiegu.

Samsung Z Fold3 5G do gier

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem smartfona gamingowego i nie tylko, być może zainteresuje Cię Samsung Z Fold3 5G. To nowoczesne urządzenie sprawdzi się zarówno w przypadku osób, które cenią sobie multitasking i pracę nad kilkoma projektami jednocześnie[1], jak i tych, które swoje ulubione gry chcą mieć na zawsze na wyciągnięcie ręki.

Dlaczego Samsung Z Fold3 5G to odpowiedni smartfon do gier? Posiada zaawansowane parametry (rozkładany, duży ekran, częstotliwość odświeżania 120 Hz), które sprawiają, że korzystanie z niego również z myślą o grach będzie po prostu wygodne[2].

[1] Na ekranie głównym można otworzyć do 3 aplikacji na podzielonym ekranie, a następnie 5 kolejnych w widoku wyskakujących okienek, co daje łącznie 8 aplikacji. Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać okna Multi-Active.

[2] 120 Hz zapewnia płynne wyświetlanie gier i filmów zarówno na ekranie zewnętrznym, jak i głównym. Ruch jest precyzyjny, a ekran responsywny nawet przy najbardziej dynamicznej akcji, co za każdym razem zapewnia Ci przewagę w grze. Procesor 5 nm przetwarza dane z gry jeszcze szybciej.

* Granie w trybie pełnoekranowym na ekranie głównym może wymagać ustawienia Labs w urządzeniu Samsung Galaxy. Labs może nie obsługiwać niektórych aplikacji.