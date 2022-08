Stwierdzenie, że ploter jest dużą drukarką, nie odbiega zbyt mocno od prawdy. Różnice wynikają ze skali: plotery drukują na znacznie większych powierzchniach. Obsługują też więcej różnorodnych materiałów i wykorzystują zróżnicowane typy tuszów oraz farb drukarskich. Warto bliżej przyjrzeć się sposobom działania ploterów, ich zastosowaniom i funkcjonalnościom niedostępnym klasycznym drukarkom biurowym.

Istnieje wiele odmian ploterów. Jednak wszystkie mają wiele cech wspólnych. Jedna rzuca się w oczy nawet laikom: większość urządzeń to plotery wielkoformatowe, zdolne drukować na materiałach o szerokości od 24 do 64 cali i większej.

Plotery nanoszące obraz, tnące i grawerujące

Wszystkie dostępne na rynku plotery można podzielić na trzy grupy:

plotery drukujące – wielkoformatowe drukarki laserowe i atramentowe: umożliwiają druk na różnych nośnikach (papier, folia, tekstylia), podawanych w arkuszach lub z roli (długość wydruku jest ograniczona wyłącznie długością wstęgi materiału),

– wielkoformatowe drukarki laserowe i atramentowe: umożliwiają druk na różnych nośnikach (papier, folia, tekstylia), podawanych w arkuszach lub z roli (długość wydruku jest ograniczona wyłącznie długością wstęgi materiału), plotery tnące – wykorzystywane najczęściej do wycinania naklejek i różnych kształtów z folii (cięcia proste i po obrysie),

– wykorzystywane najczęściej do wycinania naklejek i różnych kształtów z folii (cięcia proste i po obrysie), plotery grawerujące – są przystosowane do wykonywania żłobień lub wycinania twardych materiałów, np. płyt z tworzyw sztucznych, metalu, drewna i płyt z materiałów drewnopochodnych.

Inny popularny podział ploterów odnosi się do możliwości pracy na materiałach o różnej sztywności. Plotery bębnowe tną i drukują na podłożach elastycznych, które można podawać z roli. Natomiast do bezpośredniego druku na podłożach sztywnych stosowane są plotery z płaskim stołem. Pozwalają one wykonywać nadruki na płytach drewnopochodnych i z tworzyw sztucznych, na arkuszach blachy, szkle i porcelanie, a nawet na płytach kamiennych. Materiał jest przytwierdzony do stołu, a głowica drukująca lub grawerująca przesuwa się nad nim w poprzek i wzdłuż. Natomiast w ploterach drukujących z roli na podłożach elastycznych to materiał przemieszcza się na bębnie. Głowica drukująca (lub tnąca) porusza się tylko w jednej linii, czyli w poprzek wstęgi drukowanego materiału.

3 typy ploterów drukujących

Najszersze możliwości zastosowań mają plotery drukujące. Można wśród nich wyróżnić trzy najważniejsze kategorie maszyn:

plotery atramentowe – pracują z wykorzystaniem tuszów lub atramentów, które doskonale nadają się do drukowania map i rysunków, a także wysokiej jakości fotografii,

– pracują z wykorzystaniem tuszów lub atramentów, które doskonale nadają się do drukowania map i rysunków, a także wysokiej jakości fotografii, plotery laserowe – pracują w mniejszym formacie, lecz są bardzo szybkie, a wykonane na nich wydruki nie rozmazują się pod wpływem działania wilgoci i wody: są gotowe do użycia natychmiast po zejściu z plotera;

– pracują w mniejszym formacie, lecz są bardzo szybkie, a wykonane na nich wydruki nie rozmazują się pod wpływem działania wilgoci i wody: są gotowe do użycia natychmiast po zejściu z plotera; plotery solwentowe – powszechnie wykorzystywane do produkcji outdoorowych materiałów reklamowych (wydruki na frontlicie, na siatkach i tekstyliach), naklejek na witryny czy folii do oklejania karoserii samochodowych – zastosowania wynikają z odporności farb solwentowych na czynniki atmosferyczne: wydruki są bardzo trwałe, opierają się degradującemu działaniu wysokich i niskich temperatur oraz promieniowania UV.

Druk, kopiowanie i skanowanie w wielkim formacie

Bardzo interesującą klasą urządzeń wielkoformatowych są połączenia plotera ze skanerem. Tego typu stacje robocze bardzo dobrze nadają się do skanowania i kopiowania map, dokumentacji projektowej i wielu innych druków w wielkim formacie.

Wielofunkcyjne urządzenia wielkoformatowe mają bardzo dużą przydatność przy digitalizacji dokumentów. Dzięki nim można komfortowo i szybko tworzyć cyfrowe wersje map, planów czy wielkoformatowych fotografii.

Najpopularniejsze zastosowania ploterów

Kluczową cechą wszystkich ploterów jest to, że należą one do urządzeń cyfrowych. Można je podłączyć do komputera i przesyłać pliki przygotowane do druku. Jak ten fakt wpłynął na popularność ploterów, wyjaśnia doradca klienta z firmy DKS, oferującej urządzenia wielkoformatowe: – Plotery drukują dowolny projekt bezpośrednio z pliku graficznego. Nie są potrzebne formy drukowe (jak np. przy druku offsetowym), co znacznie obniża koszty i przyspiesza proces produkcji. Opłacalny staje się druk bardzo niskich nakładów, a nawet wykonanie projektów w jednym egzemplarzu. Ta cecha przesądziła o wielkiej popularności ploterów.

Plotery są wykorzystywane wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba przygotowania wielkoformatowych grafik, wydruków obrazów, projektów architektonicznych lub map. Najpopularniejsze miejsca zastosowania ploterów wielkoformatowych to:

agencje reklamowe – przy użyciu ploterów produkowane są plakaty, bannery na PVC i tekstyliach, naklejki, flagi firmowe, poszycia namiotów reklamowych i wiele innych akcesoriów,

– przy użyciu ploterów produkowane są plakaty, bannery na PVC i tekstyliach, naklejki, flagi firmowe, poszycia namiotów reklamowych i wiele innych akcesoriów, biura geodezyjne i kartograficzne – plotery zapewniają wygodny i tani druk różnego typu map i planów w niskich nakładach,

– plotery zapewniają wygodny i tani druk różnego typu map i planów w niskich nakładach, biura projektowe – kolorowe plotery laserowe i atramentowe są niezbędne do druku dokumentacji, planów architektonicznych oraz wielkoformatowych wizualizacji projektów,

– kolorowe plotery laserowe i atramentowe są niezbędne do druku dokumentacji, planów architektonicznych oraz wielkoformatowych wizualizacji projektów, pracownie artystyczne – odpowiednie modele ploterów doskonale sprawdzają się przy druku fotografii i grafiki artystycznej w dużym formacie i w wysokiej rozdzielczości,

– odpowiednie modele ploterów doskonale sprawdzają się przy druku fotografii i grafiki artystycznej w dużym formacie i w wysokiej rozdzielczości, placówki edukacyjne – plotery znajdują liczne zastosowania w szkołach i wyższych uczelniach: można ich użyć do produkcji materiałów dydaktycznych, informacyjnych i promocyjnych,

– plotery znajdują liczne zastosowania w szkołach i wyższych uczelniach: można ich użyć do produkcji materiałów dydaktycznych, informacyjnych i promocyjnych, zakłady usługowe – plotery z funkcją skanowania są cenionymi urządzeniami do szybkiego kopiowania wielkoformatowych dokumentów i wydruków na zlecenie w punktach druku (punktach ksero).

Plotery to urządzenia cyfrowe o bardzo wszechstronnych zastosowaniach. Obecnie trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie branży reklamowej, biur projektowych i instytucji artystycznych bez zastosowania ploterów.