Smartbandy, najlepsze zegarki na rynku

Możliwość monitorowania swoich postępów treningowych cieszy się coraz większą popularnością wśród użytkowników. Zarówno mężczyźni jak i kobiety coraz częściej zaopatrują się w urządzenie jakim jest opaska sportowa, aby mieć ciągłą kontrolę nad aktywnością fizyczną jaką wykonują w trakcie całego dnia. Opaska monitorująca pełni nie tylko funkcję sportową, ale może także zastępować tablety smartfony i inne akcesoria komputerowe, pokazując użytkownikom bezpośrednio powiadomienia o otrzymanej wiadomości lub połączeniu. Opaska fitness to rewelacyjny gadżet, który będzie służyć każdemu niezależnie od poziomu sportowego zaangażowania.

Czym są smartbandy?

Smartband inaczej zegarek elektroniczny, to opaska, która łączy w sobie funkcje tradycyjnego zegarka z opaską fitness. Inteligentny zegarek posiada takie funkcje jak monitorowanie aktywności fizycznej poprzez ciągły rejestr ilości wykonanych kroków, w tym, co niektóre modele mają możliwość wykrycia rodzaju aktywności fizycznej w zależności od wykonanego ruchu. Na podstawie konkretnej dyscypliny wyliczają ilość spalonych kalorii oraz dystans, jaki się pokonało. Dodatkowo wzbogacone są o monitorowanie snu i jego jakości oraz na bieżąco pokazują rytm zatokowy serca, czyli puls.

Dla kogo przeznaczone są smartbandy

Opaski sportowej może używać każdy, kto posiada telefon z systemem IOS lub Android. Dla osób o dużej aktywności fizycznej, to doskonały gadżet, który na bieżąco będzie kontrolował stan zdrowia oraz pokazywał parametry dotyczące pokonanego dystansu. Idealnie sprawdzi się w chwili, kiedy podczas treningu na telefon przyjdzie wiadomość lub ktoś zadzwoni, ponieważ dzięki funkcji powiadomień nie będzie konieczności, aby przerwać aktywność celem sprawdzenia telefonu. Wystarczy spojrzeć na opaskę, która wyświetli kto, aktualnie próbuje się z nami skontaktować, a w wybranych modelach wyświetli treść smsa.

Opaska sportowa, również sprawdzi się dla osób, które w pracy nie mają możliwości korzystania z telefonu lub pokonują wiele kroków np. na terenie wielopowierzchniowych magazynów, w ten sposób z łatwością będzie można monitorować dobową aktywność fizyczną.

Smartbandy – na co zwrócić uwagę przed zakupem?

W zależności od modelu telefonu, jaki posiadamy warto sprawdzić, czy z opaską jest kompatybilna platforma Android lub IOS. Jedynie możliwość połączenia smartbanda z telefonem umożliwi pełne wykorzystanie funkcji, jakie posiada zegarek.

Istotną kwestią jest zarówno w Android, jak i IOS komunikacja bluetooth wodoszczelność, umożliwiająca bezprzewodowe połączenie z naszym smartfonem, a odporność na wodę pozwoli zapewnić sprawne działanie urządzenia podczas treningu w deszczu, pływania, a nawet kąpieli w wannie.

Wymiary i wyświetlacz

Istotną kwestią podczas doboru opaski sportowej jest jej wielkość oraz rozmiar wyświetlacza. Na rynku można natrafić na opaski bez ekranu, dlatego przed zakupem warto zorientować się jakie modele najlepiej wybrać.

Wygodną obsługę oraz funkcjonalność zapewni wyświetlacz o wymiarach co najmniej 1 cala, który będzie lepiej prezentować treści wyświetlane podczas użytkowania. Wyposażone w dotykowy panel ułatwią swobodne użytkowanie przeglądanie swoich danych.

Czas pracy smartbanda

Opaski sportowe w zależności od producenta mogą różnić się czasem pracy, natomiast po pełnym naładowaniu baterii najczęściej potrafią dziać do 5 dni. Smartwatche ładują się dość szybko za pomocą kabla USB, co umożliwia ładowanie bezpośrednio z domowego gniazdka lub laptopa i powerbanka.

Dodatkowe funkcje

Producenci opasek mogą przedstawiać spersonalizowane oferty względem użytkowników. Zegarki dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej, dlatego bez trudu dopasujesz idealny model do swoich preferencji.

Smartband wyposażony jest nie tylko w krokomierz, ale również posiada wbudowany GPS i poprzez łączność bluetooth z telefonem komórkowym wyznaczy dokładną trase, jaką przebyliśmy, wykonując trening. Funkcja nocnego monitorowania przesyła do aplikacji dane ukazujące jakość snu oraz ciśnienie krwi mierzone przez pulsometr. Z dodatkowych opcji umożliwia sterowanie muzyką puszczoną ze smartfona oraz odrzucanie połączeń przychodzących.

Dlaczego warto zdecydować się na smartbanda?

Elektroniczna opaska treningowa to doskonała metoda na ciągłe mierzenie naszej aktywności, ze względu na wbudowane funkcje wykonujące pomiary działa motywująco na użytkowników na bieżąco ukazując postępy w dokonanych ćwiczeniach i efekty w postaci spalonych kalorii.

Przesyłanie powiadomień poprzez zintegrowanie smartbanda z telefonem komórkowym umożliwi bieżące sprawdzanie połączeń oraz wiadomości bez konieczności wyciągania telefonu. Jest to doskonała opcja dla każdego, kto musi mieć wyciszony telefon, przez co nie widzi kiedy ktoś dzwoni. Opaski elektroniczne mają atrakcyjne ceny w porównaniu do produktów o podobnych specyfikacjach, których czas pracy jest znacznie dłuższy niż u konkurencji.