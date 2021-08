Łukasz Piszczek ekspertem w Viaplay

Łukasz Piszczek został ekspertem platformy Viaplay w Polsce. Będzie analizować w studiu najważniejsze mecze Bundesligi. Pojawi się także przy niektórych spotkaniach Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy.

Paweł Wilkowicz, szef redakcji sportowej Viaplay w Polsce, podzielił się tą informacją na swoim profilu na Twitterze.

Łukasz Piszczek powiedział, że bardzo cieszy się z nowych wyzwań, a także nowej roli i tego, że ponownie będzie mógł być blisko Bundesligi.

Zakończył naszą dzisiejszą konferencję, zaczyna z nami coś nowego. Witamy Łukasza Piszczka jako eksperta @viaplaysportpl w studiu Bundesligi i – rzadziej ale jednak:) – europejskich pucharow pic.twitter.com/RSRWsiLSI6 — Paweł Wilkowicz (@wilkowicz) August 3, 2021

Łukasz Piszczek to były reprezentant Polski w piłce nożnej. Uczestnik m.in. Mistrzostw Europy 2008, 2012, 2016 oraz Mistrzostw Świata 2018. Od 2010 roku grał w niemieckim klubie Borussii Dortmund. Sezon 2020/2021 był jego ostatnim w barwach niemieckiej drużyny. Wrócił do Polski, by grać w trzecioligowym LKS Goczałkowice-Zdrój.

3 sierpnia 2021 roku platforma Viaplay ruszyła w Polsce. Serwis oferuje m.in. mecze Bundesligi, Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy. Viaplay nabyło prawa do pokazywania Bundesligi do 2029 roku. Platforma pokaże również oryginalne produkcje, a także filmy i seriale oraz treści dla dzieci. Co więcej, od sezonu 2022/2023 serwis nabył prawa do transmitowania Premier League.

Wreszcie nadszedł ten długo wyczekiwany dzień! Viaplay jest już dostępna w Polsce! 🥳

To co dzisiaj oglądacie? 😍 pic.twitter.com/gttoqAPaKz — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) August 3, 2021

Transmisje meczów Bundesligi, Ligi Europy czy Ligi Konferencji Europy serwis pokaże w rozdzielczości 720p (HD). Niektóre wydarzenia będą transmitowane w najwyższej rozdzielczości. W 1080p (Full HD) będzie można zobaczyć filmy i seriale. Opóźnienie w pokazywaniu sportowych wydarzeń może sięgać do 90 sekund.

Cena pakietu miesięcznego kosztuje 34 zł. Co ważne, pierwsze 30 dni dla każdego użytkownika będą darmowe.

Niedawno do zespołu redakcyjnego dołączyli m.in. Mateusz Borek, Rafał Wolski czy Tomasz Urban.