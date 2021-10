Młodzi sportowcy w kampanii marki New Balance

New Balance stawia na młodzież w najnowszej kampanii. Do grona ambasadorów dołączyli młodzi lekkoatleci: średniodystansowiec Kacper Lewalski oraz sprinter Patryk Grzegorzewicz. Wraz z innym ambasadorem, Krzysztofem Różnickim, zostali twarzami jesiennej kampanii NB.

Z początkiem tego roku marka rozpoczęła współpracę z biegającą na dystansie 1500 m Klaudią Kazimierską oraz 800-metrowcem Krzysztofem Różnickim. Firma realizuje w ten sposób zapowiedzi, które dotyczą rozbudowy NB Elite Team o młodych obiecujących sportowców. Dzięki wsparciu marki młodzi zawodnicy mogą nawiązać do sukcesów starszych i utytułowanych już kolegów z zespołu.

Lewalski, Grzegorzewicz i Różnicki wystąpili w najnowszej kampanii New Balance, w której zaprezentują nadchodzącą kolekcję lifestyle’ową, w tym m.in. odzież oraz zimowy model 754. Marka w ten sposób pokazuje, że nie boi się współpracy z przedstawicielami młodego pokolenia. Co więcej, firma daje im szansę na zaistnienie jako sportowcy i ludzie w świadomości szerszej publiczności.

Młodzi lekkoatleci w kampanii reklamowej New Balance

Kampania z młodymi sportowcami wystartowała 22 października i potrwa do 6 grudnia. Witryny sklepowe z zawodnikami będą eksponowane w 48 salonach New Balance w Polsce. Autorką zdjęć do kampanii jest Kasia Mikołowicz, zaś za stylizacje odpowiada Tycjana Acquasanta.

Kacper Lewalski specjalizuje się w dystansie 800 m, a Patryk Grzegorzewicz w dystansie 400 m. To kolejni młodzi sportowcy, którzy będą reprezentować markę New Balance. Kacper Lewalski złamał w tym roku granicę 1.45 w biegu na 800 m. Patryk Grzegorzewicz w 2021 roku zdobył mistrzostwo Polski U20 w biegu na 400 m, a także został powołany do reprezentacji na igrzyska olimpijskie w Tokio. Jego rekord życiowy na 400 m wynosi 46.84.

Marka NB konsekwentnie rozbudowuje team lekkoatletów. W skład ambasadorów NB wchodzą m.in. Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik, Natalia Kaczmarek, Anna Kiełbasińska, Karolina Łozowska, Justyna Święty-Ersetic oraz Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka. Sprinterki zdobyły w tym roku srebrny medal na igrzyskach w Tokio.

Do teamu New Balance należy również Karol Zalewski, halowy mistrz Polski w biegu na 400 metrów, mistrz świata w hali w sztafecie 4 × 400 metrów (2018) oraz złoty medalista w sztafecie mieszanej na igrzyskach olimpijskich w Tokio.