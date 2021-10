Interia.pl z nowym wyglądem strony głównej

W czwartek 21 października odbyła się premiera nowej strony głównej serwisu Interia.pl. Jak podaje Interia, nowa strona jest wygodna, szybka i intuicyjna w obsłudze. Newsy prezentowane są w nowoczesny sposób, a na stronie znajduje się mnóstwo multimedialnych treści z Polski i ze świata.

Portal zakomunikował, że nowy wygląd strony głównej odzwierciedla zmiany w polityce wydawniczej Interii, której fundamentem są zawsze aktualne newsy. Zapewniają, że użytkownicy od tej pory mogą błyskawicznie i komfortowo poruszać się po stronie. Materiały na stronie głównej są lepiej wyeksponowane, np. sekcja z najnowszymi wiadomościami.

Najważniejsze treści

Nowa strona główna oferuje użytkownikom przejrzystą i wygodną konstrukcję. Stronę podzielono na bloki tematyczne, które umożliwiają szybki i łatwy dostęp do najlepszych treści. Co więcej, dzięki profilowaniu treści liczba artykułów w poszczególnych sekcjach dostosowuje się do zainteresowań i potrzeb użytkowników.

Najważniejsze newsy w blokach tematycznych Wydarzenia, Sport i Biznes od tej pory ukazują się w nowoczesnej formie. Treści te przeniesiono bliżej prawej strony, tak aby użytkownicy mogli szybciej znaleźć potrzebne informacje. Sekcje bliżej prawej krawędzi zapewniają szybki dostęp do materiałów wideo, relacji na żywo czy wywiadów.

Wydarzenia sportowe znajdują się w jednym z najlepiej widocznych miejsc na stronie, zaraz pod Wydarzeniami. Co więcej, sekcja z plotkami ze świata showbiznesu zaś została unowocześniona wizualnie i obrandowana logotypem Pomponika.

Nowe bloki tematyczne

Interia dodała także nowe bloki tematyczne – Interia Extra, Geekweek ∙ gry, Popkultura i Popularne. W bloku Interia Extra znajdują się treści najpopularniejszych serwisów Grupy Interia w wygodnej formie cotygodniowych cykli tematycznych. Geekweek ∙ gry i Popkultura to sekcje, które powstały z myślą o użytkownikach o mocno sprecyzowanych zainteresowaniach. Znajdą oni tutaj szeroki wybór treści ze świata nowych technologii, gier i nauki oraz filmu.

W sekcji „Popularne” znajdują się newsy z ostatnich 48 godzin ze wszystkich serwisów Grupy Interia.

Interia i Grupa Polsat Plus

Nową stronę główną Interii wyposażono w dodatkowe rozwiązania multimedialne. Umożliwiają one Interii wykorzystanie całego potencjału synergii z treściami telewizyjnymi Grupy Polsat Plus. Pozwolą one m.in. na wszechstronne i swobodne wykorzystanie materiałów wideo, w tym live streamingów.

Nową stronę główną stworzono w oparciu o najnowsze standardy UX (User Experience). Użytkownicy mogą szybko i sprawnie znaleźć potrzebne informacje.

źródło: www,firma.interia.pl