Szkolenia Public Relations – jak rozmawiać z mediami i społecznością?

PR (Public Relations) to często pomijana dziedzina polegająca na pielęgnowaniu wizerunku oraz budowaniu relacji z klientami. Jej zakres częściowo pokrywa się z marketingiem, ale jest znacznie szerszy. Dzięki temu Public Relations pozwala znacznie dokładniej i skuteczniej dbać o promowanie organizacji oraz jej działań. Sprawdź, jakie szkolenia PR są dostępne na rynku i dlaczego warto inwestować w rozwój pracowników w tej dziedzinie.

Czym jest Public Relations i dlaczego warto inwestować w szkolenia PR?

Public Relations to pojęcie, które ewoluowało przez lata. Początkowo było związane z zarządzaniem organizacją oraz utrzymywaniem kontaktów z mediami, dziennikarzami itp. Dziś PR rozumie się jako tworzenie i utrzymywanie pozytywnych relacji pomiędzy organizacją a jej otoczeniem (społecznością), często bez względu na wybrane ścieżki komunikacji. To bardzo szeroka dziedzina obejmująca wiele typów działań. Wpływa przede wszystkim na wizerunek przedsiębiorstwa, a co za tym idzie również na zaufanie klientów czy sprzedaż.

Szkolenia PR pomogą Twojej firmie zaistnieć w świadomości konsumentów i wzbudzić pozytywne skojarzenia. Odpowiednie przygotowanie pracowników w tej dziedzinie na pewno przełoży się na zwiększenie rozpoznawalności firmy, ale również zaufania klientów. Warto regularnie wysyłać na szkolenia Public Relations pracowników działu PR (jeśli taki istnieje), ale również marketingowców, sprzedawców, specjalistów obsługi klienta, kadrę kierowniczą i inny personel, który ma kontakt z klientami, dziennikarzami i przedstawicielami mediów, influencerami lub innymi podmiotami, które mogą mieć wpływ na wizerunek organizacji.

Szkolenia Public Relations – co wybrać?

Szkolenia Public Relations poruszają szeroką tematykę związaną przede wszystkim z wizerunkiem i komunikacją. Twoja firma może skorzystać, wysyłając pracowników na szkolenia PR dotyczące takich zagadnień jak:

media relations – kontakty z mediami,

budowanie wizerunku,

zarządzanie marką,

zarządzanie kryzysowe,

digital marketing (marketing cyfrowy),

komunikacja marketingowa z użyciem mediów społecznościowych,

wprowadzanie nowego produktu na rynek.

i wiele innych. To tematy, które pomogą poprawić komunikację Twojej firmy, skutecznie współpracować z mediami i promować jej działania. Szkoleniach Public Relations to udana inwestycja w Twoją markę!

Gdzie szukać szkoleń dla PR, marketingu itp.?

Głównym źródłem informacji nadchodzących szkoleniach, kursach oraz konferencjach, czy to dla marketingu i PR, czy też z innych dziedzin jest sieć Internet. Jak jednak znaleźć szkolenie dopasowane do naszych potrzeb mając świadomość, że w Polsce działa kilka tysięcy różnych firm szkoleniowych? Z pomocą przychodzą bazy szkoleń online, takie jak Eventis, gdzie w jednym miejscu zgromadzono tysiące ofert kursów i szkoleń od setek organizatorów. Są to zarówno szkolenia i kursy online, jak też te tradycyjne, realizowane stacjonarnie, głównie w dużych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Katowice, Łódź czy Gdańsk. Baza szkoleń online pozwala dużo szybciej znaleźć interesujące nas szkolenie i porównać jego program i cenę z innymi ofertami. Pozwala to nie tylko wybrać ofertę doskonale odpowiadającą naszym potrzebom szkoleniowym, ale też upewnić się, że dobrze i efektywnie wydajemy nasz budżet szkoleniowy i nie przepłacamy!