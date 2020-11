Drukowanie książek a książka elektroniczna

Rozwój nowych technologii zmienił wszystkie obszary ludzkiej aktywności, w tym rynek wydawniczy. Książek już nie trzeba drukować, można je wydać jako ebook albo audiobook. Czy warto jednak rezygnować z tradycyjnej postaci, jaką jest forma drukowana?

Dlaczego książka drukowana?

Pomimo pojawienia się niematerialnych form książkowych, takich jak ebook i audiobook, to książka w formie papierowej wciąż ma wielu sympatyków. Jedną z jej największych zalet jest prestiż. To właśnie w takiej formie wydawali swoje dzieła cenieni twórcy, z którymi mamy długoletnie doświadczenia czytelnicze. Pomimo zmian na rynku wydawniczym skojarzenie dobrej książki z formą papierową wciąż funkcjonuje w wyobraźni społecznej. Książki w wersji papierowej mogą znaleźć się na pułkach w księgarniach. Tylko taka wersja może zostać podpisana przez autora na wieczorku literackim. Jak miałby wyglądać taki wieczór z książką w wersji elektronicznej? Pisarz, czytający swoje dzieło z ekranu nie prezentowałby się równie dobrze, co pisarz trzymający w dłoniach papierową książkę. Osoba siedząca w fotelu z książką w rękach to wizerunek wręcz archetypiczny, niezmiennie kojarzony z czytelnictwem. To może się kiedyś zmienić, ale zanim tak się stanie minie wiele lat.

Drukowanie książek – ważne wskazówki dla początkujących autorów

Drukowanie książek, szczególnie przez niedoświadczonych twórców, nie jest łatwe. Książkę, będącą gotową pod względem merytorycznym, trzeba jeszcze odpowiednio przygotować od strony technicznej. Ważny jest projekt typograficzny, wybór odpowiedniego papieru, oprawy, okładki, formatu książki. Książkę, która jest już po ostatecznej korekcie i jest gotowa do druku, należy zapisać w formacie PDF oraz skonwertować do palety kolorów CMYK. Drukowanie książek jest możliwe tylko z tak przygotowanego pliku.

Nie oceniaj książki po okładce, czyli dlaczego okładka jednak jest ważna

Pomimo postulatu zawartego w słynnym polskim przysłowiu każdy z nas w pewnym stopniu ocenia książkę po okładce. Obcując z wielością książek leżących na księgarnianych półkach, to właśnie na podstawie okładki dokonujemy wstępnej selekcji. Okładka powinna być atrakcyjna wizualnie, estetyczna, dobrze zaprojektowana i nawiązywać do treści książki. Jest informacją dla czytelnika, sposobem komunikacji z nim. Duże znaczenie ma to, czy będzie twarda, czy miękka, jak będzie szyta, czy będzie poręczna. Okładka twarda jest bardziej odporna na warunki zewnętrzne i trwalsza. Miękka jest poręczniejsza w użytkowaniu. Okładka może zostać uszlachetniona dzięki pokryciu jej warstwą lakieru albo folii.