Nowości na YouTube. Co czeka użytkowników?

YouTube wprowadził kilka nowości do swoich aplikacji na mobilnych urządzeniach. Zmiany będą widoczne zarówno w systemie Android, jak i iOS. Co nowego wprowadził YouTube?

YouTube od czasu do czasu ulepsza swoją aplikację i stronę. Dodaje nowości, które mają ułatwić poruszanie się w serwisie internetowym, a także na mobilnych urządzeniach.

Nowe funkcje powinny nieco ułatwić przeglądanie filmów, dzięki nowym gestom, zaktualizowanym kontrolkom odtwarzacza i dodatkowym funkcjom. Na razie nowe opcje pojawią się na urządzeniach mobilnych. YouTube zaprezentował nowości na swoim blogu.

Nowości na YouTube

Rozdziały wideo

Rozdziały wideo pomagają lepiej nawigować po filmach, umożliwiając przeskoczenie do określonej sekcji wideo czy ponowne obejrzenie fragmentu wideo.

fot. blog.youtube

YouTube rozszerzył tę funkcję o nowy widok listy, który można znaleźć, dotykając lub klikając tytuł rozdziału w odtwarzaczu. Od teraz będzie można zobaczyć pełną listę wszystkich rozdziałów w oglądanym filmie, każdy z miniaturą podglądu tego, co w nim znajdziesz. Można oszczędzić czas, szybko przechodząc tylko do interesującej części danego materiału.

Usprawnione przyciski

Aby napisy były bardziej dostępne, przycisk przeniesiono w bardziej widoczne miejsce. Bezpośrednio w odtwarzaczu wideo w telefonach. Przeniesiono także przełącznik autoodtwarzania, aby ułatwić włączanie i wyłączanie podczas oglądania. Znajduje się on teraz na górze oglądanego materiału.

fot. blog.youtube

Gesty

YouTube od teraz ułatwia wchodzenie i wychodzenie z trybu pełnoekranowego – po prostu przesuń palcem w górę, aby przejść do pełnego ekranu, lub w dół, aby wyjść.

fot. blog.youtube

Co więcej, aplikacja wprowadza także łatwy podgląd czasu, który pozostał do końca filmu. Można to zrobić bardzo prosto po kliknięciu w licznik czasu, który upłynął od początku filmu.

Nowe sugestie

Nowości na YouTube to także nowe sugestie. Proponują one obrócenie telefonu lub odtworzenie wideo w rzeczywistości wirtualnej, gdy uznamy, że możesz mieć lepsze wrażenia.

Przypomnienia na dobranoc

Kolejna nowość to tzw. przypomnienia o porze snu. Nowe cyfrowe narzędzie poprawiające samopoczucie. Umożliwia ustawianie przypomnień o określonych porach, aby przestać oglądać filmy i iść spać.

YouTube – garść ciekawostek

YouTube to serwis internetowy. Został założony w 2005 roku. Umożliwia bezpłatne umieszczanie, ocenianie, a także komentowanie filmów. Prezesem od 2014 roku jest Susan Wojcicki.

Nawiązując do Google, w 2010 dziennie na YouTube umieszczanych było ponad 85 tys. filmów. Co więcej, 10 października 2020 roku po raz pierwszy film w serwisie YouTube osiągnął siedem miliardów wyświetleń. Jest to teledysk do utworu „Despacito” na kanale Luisa Fonsiego.

Jak wynika z danych, każdego miesiąca YouTube odwiedza 1,5 miliarda zalogowanych użytkowników. Na urządzeniach mobilnych użytkownicy spędzają średnio godzinę dziennie.

W każdym kraju istnieje ranking najpopularniejszych youtuberów. W Polsce opiera się na podstawie subskrypcji kanałów i liczby wyświetleń. Na pierwszym miejscu jest „Blowek”. Posiada ma 4,57 mln subskrypcji i 873,3 miliona wyświetleń (stan na 12 sierpnia 2020).

Która nowa funkcja na YouTube podoba wam się najbardziej?

źródło: blog.youtube / wikipedia.pl