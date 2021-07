Joanna Lorynowicz nową redaktor naczelną „Elle”

Od 19 sierpnia Joanna Lorynowicz będzie nową redaktor naczelną magazynu „Elle”. Lorynowicz od 2017 roku do 2020 roku była zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Vogue Polska”. Współtworzyła koncepcję pisma, a później czuwała nad jego zawartością tekstową. Współpracowała z kluczowymi klientami magazynu z branży mody, urody i zdrowia.

Od 2006 roku pracowała w magazynie „Twój Styl”. Najpierw jako szefowa działu uroda, a później przez ponad 10 lat jako zastępca redaktora naczelnego pisma. Odpowiadała za dodatki tematyczne związane ze stylem życia. Czuwała także nad konkursem kosmetycznym – „Doskonałość Roku Twój Styl”.

Pracowała także w magazynie „Marie Claire” i tygodniku „Gala”. Współpracowała także z dwutygodnikiem „Viva” i „Gazetą Wyborczą”.

– „Elle” to jedno z najważniejszych pism dla kobiet, wyrosły na nim pokolenia Europejek. Na naszym rynku od lat ma ugruntowaną pozycję, nie tylko jako magazyn o modzie, ale też przewodnik po współczesnym świecie. Chciałabym, żeby pozostając takim, było aktualne, wrażliwe na to, co tu i teraz, bliskie Polkom. Wspierające je w dążeniu do samoświadomości, niezależności i spełnienia w różnych sferach życia, ale też dające chwilę wytchnienia, bo ta niezmiennie jest nam potrzebna – powiedziała Joanna Lorynowicz.