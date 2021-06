Artur Orzech w radiu Rockserwis.fm

Artur Orzech na swoim kanale na YouTubie poinformował, że wraca do radia. Poprowadzi audycję w radiu internetowym Rockserwis.fm. Dziennikarz pojawi się antenie już 14 czerwca.

Artur Orzech w najnowszym filmie na YouTubie poinformował, że poprowadzi audycję „Nutanata”. Start już 14 czerwca w poniedziałek.

– Wracam do radia niezwykle kultowego, którego patronem, założycielem i cały czas ojcem dyrektorem jest Piotr Kosiński, pierwszy, który postawił na internet – powiedział Artur Orzech w filmie na swoim kanale na YouTube.

W swoim najnowszym materiale zamieszczonym w serwisie Youtube powiedział, dlaczego wybrał radio Rockserwis.fm. Zakomunikował, że właśnie to radio jest właściwą anteną dla muzyki rockowe, a także dla muzyki niezależnej.

– Dlaczego rockserwis.fm? Bo nie musimy bać się formatowania czasowego, tutaj nie obowiązuje kanon trzech minut, autorzy grają to, co chcą, a przede wszystkim zwracają uwagę, co artyści chcą przekazać nam – dodał Orzech.