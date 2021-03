Joanna Okuniewska z audycją w newonce radio

Joanna Okuniewska poprowadzi audycję w newonce.radio. Program „Tam Czarkowski, tu Okuniewska” będzie emitowany w co drugą środę o 20.00.

Joanna Okuniewska poprowadzi program z szefem programowym stacji, Bartkiem Czarkowskim. Pierwsza audycja będzie miała miejsce w środę, 31 marca. Każdy odcinek będzie również dostępny w formie podcastu na Spotify i w aplikacji newonce.

– Audycja, która miała się wydarzyć RAZ trafia do wiosennej ramówki Newonce. „Tam Czarkowski, tu Okuniewska” będziecie mogli posłuchać w co drugą środę o 20:00. A później w formie podcastu na Spotify i w apce Newonce – napisała Joanna Okuniewska na swoim Instagramie .

Okuniewska jest autorką dwóch podcastów – „Ja i moje przyjaciółki idiotki” i „Tu Okuniewska”. Jej twórczość cieszy się w Polsce ogromną popularnością. Jej podcastów można słuchać na YouTube, Spotify, a także w Apple Podcasts. „Tu Okuniewska” zajmuje trzecie miejsce w rankingu najpopularniejszych podcastów Spotify w Polsce, a jej druga audycja znajduje się na drugim miejscu. W podcastach mówi m.in. o relacjach damsko-męskich.

Niedawno Okuniewska wydała również swoją pierwszą książkę „Ja i moje przyjaciółki idiotki”. Autorka twierdzi, że jej książka jest dla każdego.

– Ta książka to gotowy plasterek na wszystko: na złamane serce, na jesień, na PMS, na poniedziałek, na chwilę, w której nie wiadomo co robić, ale musimy zająć sobie głowę, żeby się nie popłakać. To po prostu błyskawiczny poprawiacz humoru, oraz coś, co gładzi po plecach sprawiając, że nie czujemy się już tak samotnie – Joanna Okuniewska o swojej książce.