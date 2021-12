Reklama w telewizji czy na YouTube?

Reklama w serwisie YouTube jest tańsza Reklamy na YouTube są bardziej ukierunkowane YouTube oferuje różne formaty Reklama w telewizji

Wiele marek obecnie zastanawia się, gdzie lepiej umieścić swoją reklamę. Czy zdecydować się na klasyczną reklamę w telewizji czy na reklamy w serwisie YouTube?

To zagadka, z którą boryka się wielu właścicieli firm, zwłaszcza teraz, w erze wielu urządzeń. Wiele osób, oglądając telewizję, sięga również po inny ekran – telefon lub tablet. Czy podczas oglądania serialu lub filmu oglądasz reklamy w telewizji czy decydujesz się na pójście do łazienki lub zrobienie sobie jedzenia? Sprawdźmy zatem, gdzie najlepiej umieszczać swoje reklamy.

Reklama w serwisie YouTube jest tańsza

Reklamując się w serwisie YouTube, zazwyczaj za wyświetlenie reklamy zapłacisz około dolara. Jest to zależne od kilku czynników, m.in. ważne są słowa kluczowe i docelowi odbiorcy.

Reklamy na platformie YouTube nie mają minimalnej inwestycji. Możesz zmaksymalizować swoją inwestycję, zatrudniając agencję marketingową, aby zwiększyć budżet marketingowy. Im więcej jesteś w stanie zainwestować i im mądrzej inwestujesz, tym lepsze rezultaty zobaczysz.

fot. www.unsplash.com

Wiele osób potwierdza tezę, że Internet wyrównuje szanse małych firm, aby odniosły sukces. YouTube podąża za tym stwierdzeniem, dając właścicielom małych firm możliwość kreatywnego wykorzystania minimalnego budżetu, ale nadal upublicznia nazwę swojej firmy. W taki sposób nie działa tradycyjna reklama.

Reklamy na YouTube są bardziej ukierunkowane

W przeszłości reklamodawcy kupowali tradycyjne reklamy telewizyjne na podstawie danych dotyczących punktów ratingowych brutto. Mierzą one zasięg i częstotliwość w odniesieniu do odbiorców.

Natrafiamy jednak na kilka problemów z tymi danymi. A mianowicie: Kim jest publiczność? Czy rzeczywiście obejrzeli Twoją reklamę? Co zrobili po obejrzeniu Twojej reklamy? Czy marnujesz swój czas i pieniądze na reklamę w telewizji?

Reklamy w serwisie YouTube zapewniają opcje kierowania i możliwość wykorzystania danych zebranych z kampanii. Są to m.in.:

Dane demograficzne

Zainteresowania

Tematy

Miejsca docelowe

Słowa kluczowe

Im więcej metod używasz, tym węższy staje się twój krąg odbiorców. Dlatego przy wyborze metody pamiętaj o swoich KPI (kluczowych wskaźnikach wydajności). Aby zwiększyć świadomość marki, warto pokazać swój film szerszej publiczności.

W serwisie YouTube możesz ustawić wyświetlanie reklam tylko w bardzo określonej lokalizacji, takiej jak kod pocztowy. Nie dotyczy to telewizji, ponieważ reklamy będą napływać na rynki i lokalizacje, które niekoniecznie obsługujesz.

YouTube oferuje różne formaty

Decydując się na reklamę w serwisie YouTube możesz wybrać różny format. Platforma posiada różne opcje:

Reklamy displayowe – są wyświetlane po prawej stronie polecanego filmu i nad listą sugestii,

reklama wideo możliwa do pominięcia – umożliwia widzowi pominięcie reklamy, ale dopiero po pierwszych 5 sekundach; reklamy są wstawiane przed lub w trakcie wybranego filmu,

reklama niemożliwa do pominięcia – należy ją obejrzeć przed wyświetleniem wybranego klipu,

reklamy w przerywniku – są one również uważane za „niemożliwe do pominięcia” i trwają do 6 sekund przed wyświetleniem filmu,

karty sponsorowane – wyświetlają treści, które mogą być związane z wybranym filmem; dobrym przykładem może być reklama produktów prezentowanych w wybranym filmie.

fot. www.unsplash.com

Jeśli chcesz śledzić swoje wyniki, docierać do odpowiednich odbiorców i mieć przydatne wnioski po każdej kampanii, najlepszym rozwiązaniem są reklamy w YouTube.

Reklama w telewizji

Można powiedzieć, że tradycyjne reklamy telewizyjne wciąż tkwią w erze jednego urządzenia i mogą nie być najlepszym sposobem, aby zaistnieć w świecie marketingu. YouTube oferuje różne opcje wyświetlania twojej reklamy, ale czy to oznacza, że powinieneś przestać reklamować się w tradycyjnej telewizji?

Jeśli reklama w telewizji to główna część twojej kampanii marketingowej, a docelowa grupa odbiorców ma więcej niż 35 lat, to z pewnością powinieneś pozostać przy tradycyjnej formie reklamy. Zalecamy uzupełnienie reklam telewizyjnych o bezpłatne reklamy cyfrowe, tworząc jeden duży obraz, który widzowie mogą powiązać. Aby osiągnąć maksymalny sukces, Google zaleca przeniesienie co najmniej 25% budżetu telewizyjnego do YouTube’a.

YouTube również ma pewne problemy dotyczące wyświetlania reklam. Wielu reklamodawców wycofało się z platformy, gdy odkryli, że ich reklamy są wyświetlane obok rasistowskich lub ekstremistycznych filmów.

źródła: www.bluecorona.com / www.digitallogic.co