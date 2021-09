Cleo w kampanii reklamowej marki OnlyBio

Cleo została ambasadorką najnowszej kampanii reklamowej marki OnlyBio. W październiku będzie można zobaczyć piosenkarkę w nowej kampanii firmy kosmetycznej.

Kampania kosmetyków naturalnych będzie obejmowała szereg działań promocyjnych. Marka OnlyBio pojawi się w teledysku Cleo. Współpraca z wokalistką będzie także dotyczyła komunikacji w social mediach, zwłaszcza na TikToku.

Kampania reklamowa marki OnlyBio z Cleo ruszy w połowie października. Właśnie wtedy pojawią się najnowsze kosmetyki marki. Współpraca z Cleo będzię obejmować produkty z linii: Hair in Balance, Face in Balance oraz Body in Balance.

Cleo jest piosenkarką i autorką tekstów. Karierę zaczynała w Karierę zaczynała w chórze gospel Soul Connection. W latach 2004–2005 współtworzyła duet Dwie Asie. Od 2013 roku współpracuje z Donatanem, z którym wydała album studyjny „Hiper/Chimera”i solowe „Bastet”oraz „superNOVA”.

Co więcej, wraz z Donatanem wzięła udział w finale 59. Konkursu Piosenki Eurowizji. Zaśpiewała wówczas utwór „My słowianie”, którym zajęli 14. miejsce. Cleo obecnie występuje w kampanii reklamowej marki Media Expert.

OnlyBio.life to polska marka z kosmetykami. Produkuje naturalne kosmetyki i środki do pielęgnacji domu oparte na innowacyjnym opatentowanym składniku z rzepaku. Co więcej, kosmetyki i środki czystości są naturalne, w 100% bezpieczne, produkowane w ekologicznej fabryce, przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Są także biodegradowalne i w 100% wegańskie. Produkty marki OnlyBio.life są również przyjazne skórze i przebadane dermatologicznie.