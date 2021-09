Telewizja Polska ogłosiła nabór do Eurowizji 2022

Telewizja Polska ogłosiła nabór do polskich preselekcji na Eurowizję 2022. Przyszłoroczny Konkurs odbędzie się we Włoszech.

Zainteresowani twórcy już teraz mogą zgłaszać się do wewnętrznego konkursu. Jak podaje TVP, do eliminacji mogą zgłosić się soliści oraz zespoły muzyczne, liczące do 6 osób. Telewizja Polska opublikowała regulamin na swojej stronie.

Zgłoszenia można przesyłać pocztą elektroniczną na adres eurowizja@tvp.pl do 20 listopada 2021 roku do godziny 22:00. Chętni w zgłoszeniu powinni dołączyć krótką notkę biograficzną, własnoręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy, zdjęcia oraz utwór w formacie MP3. Piosenki nie mogą przekraczać 3 minut długości. Co więcej, nie powinny być komercyjnie upublicznione przed 1 września 2021 roku. Muzycy powinni mieć ukończone 16 lat przed 1 maja 2022 roku i mieszkać w Polsce.

Polski reprezentant zostanie wyłoniony poza publicznym koncertem.

Eurowizja 2022 – jak będą wyglądały preselekcje?

Telewizja Polska powoła 5-osobową komisję konkursową, która wyłoni reprezentanta w dwuetapowym głosowaniu. Jury najpierw wybierze ścisłych finalistów. W pierwszym etapie każdy członek jury wytypuje trzech wykonawców. Co więcej, każdy członek komisji będzie mógł zgłosić jednego finalistę spoza zebranych zgłoszeń. W drugim etapie znajdzie się od 3 do 15 osób. Komisja oceni piosenki w skali od 1 do 10. Na Eurowizję 2022 pojedzie osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów.

Jak podaje TVP, werdykt poznamy nie później niż 2 stycznia 2022 roku.

W tym roku nazwisko polskiego reprezentanta poznaliśmy w marcu. Co więcej, Telewizja Polska nie przekazała żadnych informacji o tym, w jaki sposób wybrano reprezentanta Polski. W tym roku nie zorganizowano otwartego konkursu. Na Eurowizję 2021 pojechał Rafał Brzozowski z piosenką „The Ride”. Nie awansował jednak do finału konkursu Eurowizji.