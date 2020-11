Druk plakatów – bądź zawsze widoczny

Plakat ma bogatą historię wychodzącą daleko poza obszar marketingu. Jak sprawić, aby działał tak, jak tego chcemy?

Zatrzymaj uwagę

Dobry projekt plakatu jest kluczowy. Plakaty dzięki swoim rozmiarom potrafią zatrzymać uwagę odbiorcy na dłuższą chwilę. Ta dłuższa chwila to szansa dla nas jako nadawców komunikatu, aby w jak najskuteczniejszy sposób dotrzeć do świadomości odbiorcy. Zazwyczaj plakaty swoje miejsce znajdują w przestrzeniach miejskich. Mijamy je w drodze do pracy, na przystankach, kioskach, afiszach czy witrynach. Obok większości z nich przechodzimy obojętnie i nic w tym dziwnego. Nie jesteśmy w stanie skanować całego otoczenia z równym zaangażowaniem.

Dopiero treść, która w jakiś sposób oddziałuje na odbiorcę, trafia w jego potrzeby czy zainteresowania, jest w stanie kupić jego uwagę. Warto o tym pamiętać, zlecając wykonanie projektu. Dobry plakat to nie taki, który ma trafiać do wszystkich. Dobry plakat ma trafiać do tych, na których uwadze nam zależy.

Gdzie plakat sprawdzi się najlepiej?

Plakatowanie przestrzeni miejskiej jest tematem, do którego należy podejść w sposób odpowiedzialny i świadomy, jeżeli chcemy uniknąć kary albo mandatu. Nie wszędzie możemy umieszczać swoje materiały.

Bardzo często plakaty pojawiają się w miejscach niedozwolonych – chodzi m.in. o elewacje starych budynków, przejścia podziemne czy transformatory. W miejscach niedozwolonych bardziej możemy się spodziewać doniesień o koncercie podziemnego punkowego zespołu niż informacji o jakiejś oficjalnej działalności.

Ponieważ plakat reklamowy nie jest anonimowy, łatwo można dotrzeć do osoby za niego odpowiedzialnej, aby wyciągnąć konsekwencje. Aby uniknąć dodatkowych zmartwień, warto zlecić usługę plakatowania zewnętrznej firmie, która dysponuje swoimi przestrzeniami, na których nasz plakat może godnie się zaprezentować.

Druk plakatów – format dopasowany do potrzeb

Jaki format wybrać? Odpowiedź na to pytanie będzie związana z celem, jaki ma on spełniać. Duży plakat (np. w formacie B0) z pewnością będzie prezentował się okazale. Jednak dużo trudniej będzie znaleźć miejsce do umieszczenia go. Druk plakatów w formatach A1 i A3 sprawdza się najlepiej na potrzeby plakatowania powierzchni zewnętrznych. Jeżeli chcemy poinformować o jakimś wydarzeniu kulturalnym, plakat A3 będzie łatwy do umieszczenia np. na witrynie zaprzyjaźnionej kawiarni. Plakaty A1 są częstym widokiem na słupach reklamowych.

Warto pamiętać, że slupy reklamowe przeważnie są odpłatne i umieszczenie tam plakatu bez pozwolenia może mieć nieprzyjemne skutki. Druk plakatów wiążę się z wyborem gramatury papieru, jakości druku i innych parametrów mających wpływ na cenę realizacji projektu.