Herlitz współpracuje z Ekipą Friza. Będą dostępne zeszyty i teczki

Marka artykułów biurowych, piśmienniczych i szkolnych Herlitz rozpoczęła współpracę z Ekipą Friza. Na rynku pojawią się produkty do szkoły, które nawiązują do youtuberów. Będą dostępne m.in. zeszyty i teczki.

Produkty trafią do sprzedaży w sierpniu i wrześniu tego roku. Liczba produktów szacowana jest na 6–7 mln sztuk. Będą to zeszyty A5 i A4 oraz teczki rysunkowe A4. Produkty zaprojektowane przez znanych twórców internetowych sygnuje Herlitz i Ekipa Friza. Do sklepów trafią artykuły szkolne w dwóch liniach kreatywnych. W każdej z nich powstało po 6 różnych projektów graficznych. Daje to kolekcję 12 różnych okładek.

W marcu Ekipa Friza rozpoczęła współpracę z marką lodów Koral i wypuściła swoje własne lody sorbetowe, które cieszą się ogromną popularnością. Co więcej, firma Koral uruchomiła dodatkowe linie produkcyjne lodów, które mają za zadanie produkować jeden milion lodów dziennie.

Ekipa, nazywana również Ekipą Friza składa się z polskich youtuberów i influencerów. Na giełdzie funkcjonuje jako spółka akcyjna Ekipa Holding. Posiada także swoją markę EkipaToNosi. Ekipę założył Karol „Friz” Wiśniewski. Pierwsze wideo na kanale „EKIPA” na YouTube pojawiło się 31 sierpnia 2018. Zapowiadało ono nowy projekt tworzony przez Karola Wiśniewskiego. Kanał obecnie subskrybuje ponad 1,77 mln osób.