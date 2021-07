Producent reklam – dobry, czyli jaki? Na co zwracać uwagę przy wyborze firmy realizującej reklamy zewnętrzne?

Na rynku aktualnie znajdziemy wiele agencji tworzących reklamy typu outdoor. Jednak czy każda z nich faktycznie zna się na rzeczy? Czym powinien odznaczać się „dobry” producent reklam? Dla klienta to z pewnością ten wiarygodny, solidny i doświadczony. A jak to wygląda z drugiej strony – jak tego typu agencje stają się “dobre” w oczach klienta?

Wiarygodność wyraża się w przejrzystości warunków i współpracy, czytelnych umowach. Solidność oznacza, że firma nie ugina się pod wpływem zewnętrznych czynników, jest odporna na wszelkie wahania, nie zawodzi. To firma, której można ufać. Doświadczenie natomiast zyskuje się po latach realizacji zamówień, tych udanych i tych nieco mniej.

Nikogo nie zaskoczymy, stwierdzając też, że producent reklam musi być przede wszystkim innowacyjny, musi nadążać za klientem i za zachodzącymi zmianami. Powinien nieustannie udoskonalać własne procesy i ulepszać swoją ofertę. Być na bieżąco, także w najnowszych trendach i nowinkach branżowych, ale nie oznacza to, że powinien ślepo podążać za modą, a czerpać same pozytywne inspiracje.

Producent reklam musi dbać o szczegóły.

Dobry producent reklam to ten, który przede wszystkim dba o zadowolenie klienta

Dobra firma reklamowa dba o współpracę, ogromną wagę przykłada do zadowolenia klienta, tworzenia relacji. Takim wzorem do naśladowania jest m.in. producent reklam Graffico – reklamy do nieba. Stosowane przez nich praktyki wielokrotnie stawiane są jako dobry przykład dla innych, zostały także wyróżnione przez branżowe czasopisma. Mają nawet swoją konkretną, autorską nazwę: FOK, czyli Fantastyczna Obsługa Klienta. Jest to odpowiednik standardowego BOK-u – (Biura Obsługi Klienta).

FOK, czyli wyjątkowy pomysł na obsługę klienta

Graffico o FOK-u mówi jako o sposobie udoskonalania drobnymi elementami każdy proces w firmie, nadając procesowi obsługi klienta tę fantastyczność.

– Małymi gestami, niewielkimi i symbolicznymi przedmiotami chcemy sprawić, by klient się uśmiechnął. Chcemy, by komuś było po prostu miło, by poczuł się zaskoczony, doceniony i zaopiekowany – opowiada pani Ola Włodarczyk, dyrektor ds. marketingu w Graffico.

– Niedawno było głośno o naszej maskotce żółwia wysyłanego przez nas w ramach przeprosin za wszelkie opóźnienia. Inną lubianą przez klientów praktyką jest dołączanie guzika do faktur, będącego symbolem dopięcia wszystkich spraw na ostatni guzik.

Najważniejsze jest wspierać klienta podczas całego procesu realizacji zamówienia, aktywnie słuchać, doradzać. – Chcemy zaskakiwać, inspirować, rozmawiać, doradzać – zdradza dyrektor ds. marketingu w Graffico. – Relacja oparta na zaufaniu to dla nas podstawa i punkt wyjścia do dalszych działań. Naprawdę wierzymy w FOK i w to, że to my jesteśmy kreatorami rzeczywistości. A dążymy do tego, by było ładnie, kolorowo i wyjątkowo. Czasem się to udaje, ale zawsze próbujemy. Fakt kosztuje nas to zdecydowanie więcej wysiłku, czasu i zaangażowania, ale uważamy, że nadal warto. Całym zespołem jesteśmy zdania, że mimo że musimy włożyć więcej pracy i niestety nie zawsze wszystko wychodzi, to wierzymy w siłę pozytywnej energii i oczywiście naszą Fantastyczną Obsługę Klienta.

Dobre relacje na każdym etapie realizacji

Dobra firma reklamowa dokłada też wszelkich starań w zadowolenie klienta na każdym etapie obsługi. Dba o każdy drobiazg, nie tylko o sam końcowy efekt. Co więcej, finalny produkt powinien być wyjątkowy i dokładnie dopracowany. Klient docenia także, gdy firma słucha i realizuje jego sugestie oraz potrzeby, proponuje nietypowe rozwiązania i pomysły. Jest otwarta, rzetelna i profesjonalna.

Kontakt z klientem to jedno, a co z jakością reklam?

Dobry producent reklam zajmuje się także bardziej „przyziemnymi rzeczami”. Sięga po komponenty tylko wysokiej jakości, współpracuje wyłącznie ze sprawdzonymi dostawcami, a w swojej działalności opiera się o certyfikaty, licencje i szkolenia. Wysoka jakość półproduktów wiąże się z wysoką jakością realizacji, mniejszą awaryjnością i ograniczeniem serwisów. To także naturalne wydłużanie życia finalnych produktów.

Na rynku funkcjonuje wielu producentów reklam, ale wyróżnia się już niewielu. Tych dobrych jest jak na lekarstwo. Natomiast jeśli się już na niego trafi podczas współpracy, to warto mu zaufać i powierzyć swoje zlecenie.

Jak rozpoznać takiego producenta? Przede wszystkim będzie zaangażowany, aktywny, profesjonalny, przygotowany. Będzie też potrafił przyznać się do błędu i opowiedzieć o swoich słabościach. Dostosuje się do oczekiwań klienta i odpowie na wszystkie jego potrzeby. Pokieruje i przeprowadzi przez wszelkie trudności.

Przed podjęciem decyzji o współpracy z producentem reklam zewnętrznych warto poświęcić chwilę na rozmowę, by móc choć trochę go poznać i samodzielnie ocenić, czy chcesz współpracować z takim człowiekiem i z takimi wartościami.