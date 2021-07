4F rusza z kampanią na Igrzyska Olimpijskie

Marka 4F, należąca do OTCF, ruszyła z kampanią wizerunkową na nadchodzące Igrzyska Olimpijskie w Tokio. 4F jest sponsorem ośmiu reprezentacji. Spoty reklamowe ruszą w TV, digitalu i kinie.

Głównym celem działań komunikacyjnych jest budowa wizerunku marki jako partnera wspierającego sportowców w ich walce o medale. A także w przezwyciężaniu codziennych słabości. Reklama opowiada historię o trudnej drodze do sukcesu, którą przechodzi każdy zawodnik. Hasło kampanii reklamowej „We make a team” ma podkreślić, że firma jest obecna w życiu atletów na dobre i na złe.

4F rusza z kampanią olimpijską

Spot reklamowy będzie emitowany w telewizji – TVN, Polsat i portalach tematycznych należących do tych nadawców. Reklama pojawi się również w kinie oraz w digitalu – na YouTube i w mediach społecznościowych. Realizacją kampanii w modelu house of communication zajęły się spółki należące do Group One. Value Media zadbało o zakup powierzchni mediowej. Agencja SalesTube jest odpowiedzialna za wsparcie komunikacji w digitalu.

Grupa OTCF (właściciel marki odzieżowo-sportowej 4F) tworzy zespół ambasadorów działających pod hasłem „We make a team”. Ambasadorami 4F są m.in. siatkarz Wilfredo Leon i tenisista Łukasz Kubot. Niedawno marka 4F rozpoczęła współpracę z Robertem Lewandowskim. W marcu 2021 roku firma zaprezentowała pierwszą kolekcję z polskim piłkarzem.