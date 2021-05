Joanna Krupa z mamą w reklamie marki Douglas

Perfumeria Douglas wystartowała z kampanią reklamową z okazji zbliżającego się Dnia Matki. W spocie wystąpiła Joanna Krupa ze swoją mamą, Jolantą.

W reklamie pokazano relację córki z matką, która oparta jest na czułości, miłości, bliskości i wsparciu. Zwieńczeniem spotu są słowa: „A ja kocham moją mamę”, które wypowiada Joanna Krupa do swojej matki.

– Douglas od wielu lat towarzyszy kobietom w szczególnych momentach ich życia. A Dzień Mamy to jedno z najważniejszych i wymagających świąt w kalendarzu marki. Dużym wyzwaniem jest przygotowanie strategii komunikacji, która pozwoli efektywnie dotrzeć do kilku różnych grup docelowych, nie powodując jednocześnie chaosu komunikacyjnego – powiedziała Ewa Sadowska, marketing manager, Douglas Polska.

Tym razem pokażemy dzień z życia dwóch przyjaciółek – Mamy i jej córki – w magicznej przestrzeni, która stanowić ma oderwanie od tego, czego doświadczyliśmy w ostatnich miesiącach. Jednocześnie relacja, która łączy Joasię i jej mamę Jolantę, pozwoliła nam na poprowadzenie wielowątkowej komunikacji w sposób, z którym identyfikować się mogą nasze klientki: kobiety i dziewczyny, które wybierają Douglas i na co dzień obdarzają naszą markę zaufaniem – dodała Ewa Sadowska.

Douglas rusza z kampanią na Dzień Matki

Uzupełnieniem głównego spotu kampanii jest seria filmów, które przedstawiają krótkie rozmowy bohaterek reklamy. Mówią o tym, co jest ważne w macierzyństwie, przyjaźni i w ich wspólnym życiu.

Kampanię „A ja kocham moją Mamę” emitują stacje TVN i Polsat. Pojawia się również w największych platformach wideo (YouTube, Ipla, Player, TVP VoD). W ramach kampanii przygotowane są także działania w social media (Facebook, Instagram, Pintrest, TikTok, Snapchat). W kampanii wdrożono również szereg formatów typu drive to store, zapraszających do najbliższych perfumerii. Zdjęcia wykorzystane zostaną zarówno w kampanii internetowej na www.douglas.pl, we wnętrzach perfumerii w całej Polsce, jak i w działaniach OOH.

W ramach kampanii reklamowej Douglas przygotował specjalną ofertę „Prezentów od serca”. Obejmuje ona produkty marek: Caudalie, Dr Irena Eris, Mokosh, Sensai, Yonelle, a także The Ordinary. Dostępna będzie w perfumeriach Douglas do 31 maja.

Za realizację koncepcji kreatywnej, reżyserię filmów oraz zdjęcia odpowiada Marcin Tyszka oraz reprezentująca go agencja Backstage PR, która wyprodukowała kampanię. Za postprodukcję odpowiada BadiBadi, realizację kampanii w social mediach agencja VMLY&R, a za planowanie i zakup mediów – Wavemaker.