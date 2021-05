Startują castingi do „You can dance – nowa generacja”

Telewizja Polska startuje z nowym tanecznym show „You can dance – nowa generacja”. W programie będą mogły wziąć udział dzieci w wieku 8-13 lat. Wcześniej w latach 2007-2016 program „You can dance. Po prostu tańcz!” emitowała stacja TVN. Wówczas występowali tam uczestnicy w wieku 16-30 lat. Castingi do nowego programu ruszą już w czerwcu tego roku.

Telewizja Polska przeprowadzi stacjonarne castingi już w czerwcu. Odbędą się w w Szczecinie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu, a także Lublinie i Warszawie między 9 a 29 czerwca 2021 roku. Jak wynika z informacji prasowej na stronie TVP, każdy z castingów potrwa dwa dni. Pierwszego dnia odbywa się rejestracja kandydatów i precasting. Osoby, które przejdą precasting zaprezentują się przed jury następnego dnia.

Jak podaje TVP, nagrania do programu „You can dance – nowa generacja” będą realizowane od końca września do listopada 2021 roku. Nowy program będzie można oglądać w TVP1 lub TVP2. Zwycięzca programu otrzyma 100 tysięcy złotych. Licencjodawcą i producentem jest Endemol Shine Polska.

Na razie Telewizja Polska nie zdradza, kto zostanie prowadzącym programu, ani kto zasiądzie w jury. W programie emitowanym wcześniej na TVN uczestników oceniali m.in. Agustin Egurrola, Michał Piróg, a także Ida Nowakowska. Co więcej, Nowakowska była uczestniczką pierwszej edycji tanecznego show.