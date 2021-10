Joanna Opozda pierwszą ambasadorką Tołpy

Joanna Opozda została pierwszą ambasadorką marki kosmetycznej Tołpa. Firma przedstawiła nową serię kosmetyków, które powstały praktycznie z samych składników naturalnych.

Joanna Opozda została twarzą kampanii „Tołpa. Authentic”. Promuje ona nową serię kosmetyków, które w 97 procentach powstają ze składników naturalnego pochodzenia. Marka wybrała aktorkę na ambasadorkę Tołpy, ponieważ Opozda od lat podkreśla, że zawsze zwraca uwagę na skład kosmetyków. Zawsze wybiera te, które są naturalne i przyjazne dla środowiska. Opozda wystąpiła w spocie reklamowym marki.

Linia tołpa. authentic to kosmetyki do pielęgnacji twarzy, które w składzie zawierają pojedyncze, czyste molekuły i minimalną liczbę wyselekcjonowanych składników.

Joanna Opozda to jest aktorką i modelką. Popularność przyniosła jej rola Jowity Kaczmarek w serialu „Pierwsza miłość”. Pojawiła się także gościnnie w produkcjach kinowych i telewizyjnych takich jak: film „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”, czy seriale „M jak miłość”, „Barwy szczęścia” i „Prawo Agaty”. W 2016 brała udział w „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”.

Kosmetyki marki Tołpa charakteryzują się przede wszystkim naturalnością i prostymi składami. Formuły produktów są transparentne, a większość składników jest pochodzenia naturalnego. Kosmetyki zawierają torf tołpa, czyli multiroślinny, antyoksydacyjny składnik opatentowany przez markę. Produkty są wegańskie, a opakowania pochodzą z recyklingu i nadają się do ponownego użycia. Tołpa tworzy kosmetyki, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.