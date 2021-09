Mały Głód znika z reklam serka Danio i rozpoczyna współpracę z Too Good To Go

Na początku września wystartowała nowa kampania reklamowa serków Danio. W spotach nie pojawił się brand hero marki Mały Głód. W serwisie LinkedIn Mały Głód zakomunikował, że „szuka nowych wyzwań”.

Bohater reklam serków Danio zorganizował nawet konferencję prasową, na której przedstawił swoje dalsze plany.

Mały Głód występował w reklamach marki Danone przez 16 lat. Jednak teraz napotkał na swojej drodze przeciwnika nie do pokonania. W serwisie LinkedIn napisał, że po pojawieniu się całkiem nowej wersji serka Danio, które jest bogate w białko, a zarazem niezwykle pożywne i pyszne, musi poszukać innego zajęcia.

Na apel Małego Głoda odpowiedzieli m.in. twórcy Too Good To Go. To aplikacja, której misją jest przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności. Mały Głód razem z twórcami aplikacji Too Good To Go będą ratować żywność, a poprzez to także zasoby planety.

Mały Głód zakomunikował również, że niedługo wystąpi w programie internetowym „Imponderabilia” prowadzonym przez Karola Paciorka. Porozmawia z youtuberem o tym, jak nie marnując jedzenia, możemy ratować Ziemię.

W sierpniu 2021 roku bohater reklam pojawił się w serwisie LinkedIn. Profil Małego Głoda stał się osobistym zapisem jego pracy dla Danone. Serwis rekrutacyjny LinkedIn zaś miejscem, gdzie szukał nowych wyzwań.

Za strategię komunikacji, koncepcję kreatywną, produkcję kampanii digital, a także działania z zakresu influencer marketingu i PR odpowiada agencja VMLY&R Poland. Zakupem mediów zajmuje się dom mediowy MediaCom.