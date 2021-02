McDonald’s zmienia opakowania swoich produktów. Nowe zawierają minimalistyczną grafikę, która sugeruje jakie potrawy zawierają. Ostatnio zmiana produktów w McDonald’s miała miejsce w 2016 roku. Projekt przygotowała firma projektowa Pearlfisher.

Nowe opakowania są bardzo proste i mają przede wszystkim informować klientów, co zawierają w środku. Ale takżeułatwić pracownikom pracę. Na opakowaniach pojawiają się m.in. bułeczki sezamowe na pudełku Big Maca. A także ociekający ser na pojemniku Quarter Pounder Deluxe czy niebieskie fale owijające muszlę ma Filet-o-Fish.

Na stronie www.wirtualnemedia.pl czytamy krótkie wyjaśnienie od dyrektora kreatywnego Pearlfisher.

– Naszym zadaniem było dowiedzieć się, co jest naprawdę wyjątkowego w każdym elemencie menu, aby zaprojektować system, który ułatwi innym robienie tego samego – powiedział dyrektor kreatywny Pearlfisher Matt Sia.

– Ożywianie poprzez prostą ilustrację pozwala na to, aby opakowanie było unikalne funkcjonalnie, łatwe do zidentyfikowania, estetycznie minimalne. I, co najważniejsze, radosne emocjonalnie. Wszystko w tym systemie ma swój cel i pomaga aktywować pozycjonowanie marki McDonald’s, aby wszyscy mogli cieszyć się pysznymi i przyjemnymi chwilami – wyjaśnił Sia.