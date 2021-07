MediaMarkt zaprasza na zakupy z psem

W ramach akcji „Witamy Psy” MediaMarkt zaprasza czworonogów do swoich sklepów. Będzie tam czekać na nich miska z wodą. Zaczęły się upały, dlatego nie wolno zostawiać psów w samochodach.

Pozostawione w pełnym słońcu auto szybko się nagrzewa. Temperatura w takim pojeździe może sięgnąć nawet powyżej 50 stopni Celsjusza. To duże zagrożenie, zarówno dla życia ludzi, jak i zwierząt przebywających w środku.

Akcja „Witamy Psy!” obejmuje wolnostojące sklepy sieci MediaMarkt w całej Polsce i potrwa do końca lata. Klienci wprowadzający zwierzęta do marketu muszą również przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Każdy pies może być wprowadzony do salonu na smyczy oraz w kagańcu.