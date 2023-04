Jakie są najważniejsze zalety produktów marki Apple na przykładzie iPada

Jeśli zamierzasz kupić dla siebie lub dla kogoś ze swojej rodziny sprzęt elektroniczny taki jak tablet, telefon albo laptop, z pewnością zastanawiasz się, jaka marka będzie do tego najlepsza. Jaki system operacyjny wybrać? Jeśli myślisz o Windowsie lub Androidzie, wybór jest naprawdę szeroki. Jeśli jednak zamierzasz zdecydować się na Apple, będzie znacznie mniejszy. My jednak uważamy, że naprawdę warto postawić właśnie na tę markę!

Apple góruje wydajnością

Pierwsza i najważniejsza cecha produktów marki Apple, która jako pierwsza zwraca na siebie uwagę, kiedy mówimy o tych urządzeniach elektronicznych, to ich niewątpliwie ogromna wydajność. Nic nie działa tak szybko, tak dobrze i tak wydajnie jak najnowszy iOS. Ten system jest wręcz stworzony dla wymagających – pozwala w szybki, łatwy i naprawdę efektywny sposób radzić sobie ze wszystkimi ważnymi zadaniami.

Wydajność i wygoda na przykładzie grafiki

Doskonałym przykładem może być wykonywanie grafiki. Oczywiście, coraz częściej można skorzystać z ułatwiających pracę artysty tabletów do rysowania, na których używamy specjalnego rysika. Pozwalają one na podpięcie do komputera, dzięki temu to, co rysujemy na obszarze roboczym tabletu od razu pojawia się na ekranie. Prawie tak jak podczas rysowania na kartce. Warto jednak zauważyć, że taki tablet do rysowania nie służy już do niczego innego, jak tylko przygotowanie i obróbka grafiki.

Jednak rysowanie ręką na tablecie i patrzenie na ekran może nie być intuicyjne. Dodatkowo nie każdy komputer dostosowany jest do zaawansowanej grafiki, a jeśli się zacina – rysunek zazwyczaj nie wychodzi dokładnie taki, jak miał być. Właśnie dlatego znacznie lepszym rozwiązaniem jest inwestycja w iPada. Posiada on zaawansowane funkcje graficzne, jednak rysunek pojawia się bezpośrednio na jego ekranie. Efekt? Oczywiście jest to bardziej intuicyjne i łatwiejsze, ponieważ nie wymaga spoglądania na inny ekran, ustawiony na przykład na biurku. Co więcej, tablet Apple jest szybki, wydajny i nie wprowadza opóźnień, dzięki czemu rysunki są znacznie bardziej precyzyjne. Jego niewątpliwą zaletą jest też intuicyjny system rysowania, który ułatwia i przyspiesza pracę grafika.

Współdzielenie, udostępnianie, wielofunkcyjność

Nie możemy też zapominać o tym, że iPad to urządzenie wielofunkcyjne. Pozwala od razu na przesłanie (zsynchronizowanie) gotowego rysunku z MacBookiem albo iPhonem, co ułatwi publikację w sieci. Jeśli praca graficzna ma być przekazana dalej, na przykład do profesora na uniwersytecie jako praca zaliczeniowa, albo do pracodawcy, bez problemu właśnie z poziomu iPada (po zakończeniu edycji) można ją udostępnić przełożonemu.

Bardzo wygodne jest również to, że iPad to urządzenie wielofunkcyjne – podobnie jak wszystkie produkty marki Apple, oferowane przez iDream – Apple Premium Resseler. Dzięki temu (w przeciwieństwie do zwykłego tabletu graficznego) pozwoli oprócz rysunków wykonywać też inne zadania. Może to być na przykład pisanie tekstu, obliczenia, przygotowanie bazy danych… albo po prostu przeglądanie internetu i zabawa.