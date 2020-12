Biedronka nie będzie sprzedawać jaj z chowu klatkowego

Sieć sklepów Biedronka poinformowała, że w trosce o dobrostan zwierząt, do 31 grudnia 2021 roku, chce wycofać się ze sprzedaży jaj klatkowych. Stanie się to o 4 lata wcześniej niż planowano. W Polsce zdecydowana większość kur niosek mieszka w klatkach i tam znosi jaja.

Pierwszym regionem, który wprowadzi tę zmianę będzie Warszawa.

W 2019 roku w Polsce ok. 50 milionów kur zniosło ponad 10 miliardów jaj przeznaczonych do spożycia. Jak się okazuje, zdecydowana większość tych zwierząt spędza całe życie w klatkach. Chów ściółkowy, wolnowybiegowy i ekologiczny stanowi mniej niż 20% udziału w hodowli niosek.

W Biedronce w 2019 roku 25% sprzedaży jaj stanowiły te od kur chowu ściółkowego, wolnego wybiegu i ekologicznego. W 2018 roku było to 20%.

Sieć sklepów Biedronka od stycznia 2022 roku będzie sprzedawać tylko jaja oznaczane jako 2,1 lub 0. Wycofa te z symbolem 3.

Proces ten rozpocznie się w styczniu 2021 roku. Pierwszym regionem, który wprowadzi tę zmianę, będzie Warszawa. Będzie to ponad 150 sklepów sieci Biedronka na terenie Warszawy. Są one obsługiwane przez centrum dystrybucyjne w Parzniewie. Będzie oferowało klientom jaja świeże tylko z chowu alternatywnego.

– Bardzo dokładnie przygotowywaliśmy się do ogłoszenia tej decyzji. To wyzwanie operacyjne także dla naszych partnerów i dostawców. Jednakże wiemy, że tak jak dla nas w Biedronce, dla wielu Polaków dobrostan zwierząt jest bardzo istotny. Nasza decyzja to odpowiedź na oczekiwania konsumentów oraz sygnał do zmiany dla całego rynku – zapowiedział Marcin Domański, dyrektor handlowy w sieci Biedronka.