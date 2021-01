W jaki sposób baner reklamowy przyciąga klientów?

Reklamy na banerach to jedna ze starszych i bardziej skutecznych form budowania świadomości marki i pozyskiwania nowych klientów.

Pomimo tego, że dzisiejszy marketing w dużej mierze zszedł do internetu, to wciąż widząc duże, często świecące obrazy w czasie jazdy samochodem czy spaceru w naszej głowie buduje się obraz solidnego, rzetelnego przedsiębiorstwa, któremu możemy zaufać. W jaki sposób pomaga to w komunikacji między marką a odbiorcą?

Banery budują świadomość

Sztuka tworzenia reklam na banerach z biegiem lat zmienia się diametralnie, a powodów tego stanu rzeczy jest kilka. Przede wszystkim rozwój technologii pozwala na użycie skuteczniejszych rozwiązań, w postaci podświetleń czy treści dostosowanej do konkretnej grupy odbiorców. Pierwotnie banery reklamowe w założeniu miały być proste, z użyciem niewysilających oko fontów i grafiki, jak również w celu pokazania konkretnego rozwiązania oferowanego przez firmę.

Obecnie ze względu na duży natłok docierających do potencjalnego klienta bodźców, zarówno w świecie internetowym jak również poza nim, marketingowcy muszą się mocniej wysilić w celu zainteresowania odbiorcy swoim rozwiązaniem. W gruncie rzeczy liczy się pomysłowość, przy nieoklepanej formie przekazu. Coraz częściej stosuje się hasła i grafiki szokujące, które na pewno przykują uwagę i zapadną w pamięć osobom mającym styczność z reklamą tego typu.

Reklama musi zapaść w pamięć

Warto zaznaczyć, że obecnie banery reklamowe są powszechnym zjawiskiem również w świecie marketingu cyfrowego. Już to pokazuję dużą skuteczność zastosowania reklamy w jednej z bardziej klasycznych form. Przede wszystkim taka reklama pozwala jednakowo informować odbiorcę o konkretnym rozwiązaniu (często nowatorskim), o którym mógłby się nie dowiedzieć wyrzucając wepchniętą mu do ręki ulotkę. Oczywiście taka forma reklamy również potrafi przynieść powodzenie, zwłaszcza że ulotki są jedną z najtańszych form marketingu.

Jednak niewątpliwym fenomenem banerów jest to, że reklamę tego typu ciężko pominąć i przeoczyć. Potencjalny klient jest niejako zmuszony na nią spojrzeć, gdyż naturalne jest dla człowieka w czasie poruszania się po nowym terenie, odniesienie się do łatwych w zapamiętaniu i widocznych punktów orientacyjnych – w tym przypadku Twojej reklamy. Podobnie działa to kiedy spacerujemy po tej samej okolicy co zawsze i zauważymy nowy element, którego przecież jeszcze kilka dni temu nie widzieliśmy na horyzoncie. To wszystko przyczynia się do wysokiej skuteczności banerów reklamowych.

Różne formy reklamy banerowej

Co w takim razie pomaga osiągnąć reklama banerowa firmie, poza samym budowaniem świadomości o jej istnieniu w głowie odbiorców? Przede wszystkim komunikat na nim zawarty jest zwięzły i prosty, najczęściej dodatkowo w formie „call to action”. Dodatkowo ciekawie skonstruowane hasła, obudowane przyciągającą spojrzenie grafiką pokazuję odbiorcy niejaką pozycję, jaką osiągnęło przedsiębiorstwo i to, że może warto stać się jego klientem.

Baner reklamowy nie musi jednak reklamować tylko konkretnego produktu czy usługi. Przy tej formie promocji możemy zrobić dużo więcej, na przykład poruszyć ciekawe bądź problematyczne zjawisko występujące w społeczeństwie, w celu wywołania dyskusji wśród potencjalnych odbiorców. Nasza marka będzie w tym wypadku mimowolnie na ustach każdego, nawet tych, którzy nie widzieli reklamy na banerze (tzw. marketing szeptany).

Pamiętajmy jednak, że taki zabieg może doprowadzić również do zniesławienia firmy, jeśli poruszymy wyjątkowo drażliwy temat w sposób obraźliwy bądź nieadekwatny do powagi sytuacji. Jak widać banery reklamowe są wyjątkowym profilem do przyciągnięcia klientów, które mogą przyjmować wiele form, przy możliwości zastosowania na co najmniej kilkudziesięciu sposobów.