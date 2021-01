Skutki uboczne i konsekwecje koronawirusa

Bez wątpienia nie tak wyobrażaliśmy sobie początek wiosny. Mocne uderzenie tak niespodziewanego zjawiska, jakim jest pandemia koronawirusa spowodowała, że niemal cały świat stanął w miejscu, nie widząc właściwie, co począć i gdzie poszukiwać ratunku.

Medialny koronawirus

Medialne zainteresowanie i zintensyfikowany przemiał wszelkich informacji z liczbą nowych przypadków zarażenia, złowrogich informacji na temat upadającej gospodarki i blokad w niemal każdym aspekcia życia, to temat numer jeden. Właściwie nie pozostało wiele miejsca dla informacji, które nie dotyczą obecnej sytuacji. Przytłaczający zalew nie sprzyja pozytywnemu myśleniu i coraz trudniej przychodzi nam wyobrażanie sobie przyszłości w kontekście następnych miesięcy. Myśli się z dnia na dzień, bo pojutrze może być jedną wielką niewiadomą. W niespełna dwa miesiące byt setek tysięcy ludzi stanął pod jednym wielkim znakiem zapytania, bo redukcje etatów to jedyne rozsądne wyjście w obliczu możliwego upadku całej firmy.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne przedsiębiorcy świadczący usługi nie mogą wykonywać swoich zawodów i tym samym są pozbawieni jakiegokolwiek źródła dochodu. Trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek część gospodarki, która nie została bezpośrednio dotknięta lub poważnie narażona.

Gospodarka w odwrocie

Historia dowodzi, że gospodarka, jak zawsze, podniesie się z kolan i wróci do normy. Z pewnością będzie to wymagało czasu, na pewno nie każdy przedsiębiorca to przetrwa, a niewielka część przeżyje okres najlepszego prosperity. Znacznie większym problemem może okazać się pokłosie pandemii związane z brakiem zaufania, unikania miejsc publicznych i całkowite wyłącznie się z życia towarzyskiego w obawie przed zarażeniem się czymkolwiek. Reagowanie strachem jest naturalną reakcją, ponieważ tak to przeważnie bywa, kiedy mamy do czynienia z nieznanym, a do tego bojowo nastawionym wrogiem. Boimy się o siebie, ale też o swoich bliskich.

Wielu ekspertów uważa, że obecna sytuacja bardzo mocno przyczyni się do ogromnych zmian w życiu społecznym. Z jednej strony pragniemy wyjść na długo wyczekiwany spacer i zobaczyć sztukę w teatrze, czekamy na normalność. Niemniej, z drugiej strony, obawy związane z przebywaniem w większej grupie mogą skutecznie odwieść nas od tego pomysłu, kiedy już zostaną zniesione wszelkie ograniczenia.

Pewnym jest, że pandemia koronawirusa odmieniła naszą rzeczywistość, a część tych zmian pozostanie z nami jeszcze na długo po wynalezieniu skutecznej szczepionki. Niezależnie jednak od sytuacji, warto pamiętać, że media lubią i potrafią spędzić sen z powiek, rozdmuchując informacje w taki sposób, aby wzbudzić sensację oraz chroniczny niepokój. Warto pamiętać, że dobre informacje nie sprzedają się tak fantastycznie jak te dramatyczne, a pandemia zdarza się raz na kilkaset lat i w związku z tym, warto ten czas wykorzystać kreatywnie i twórczo.