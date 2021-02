Jaki laptop do pracy zdalnej wybrać?

Niezależnie, czy studiujemy, pracujemy, podróżujemy, uczymy się, oglądamy seriale – każda ta czynność wymaga użycia odpowiedniego sprzętu. Mimo tego, że komputery stacjonarne mają ogromną przewagę nad laptopami, jeśli chodzi o wyposażenie, to laptopy mogą pochwalić się tym, że są przenośne i można zabrać je ze sobą praktycznie wszędzie. Jednak jaki laptop wybrać, by spełniał wszystkie oczekiwania?

Rodzaje laptopów Dyski, rozdzielczość i inne parametry Najbardziej prestiżowe laptopy dostępne na rynku

Rodzaje laptopów

Przymierzając się do zakupu konkretnego laptopa, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy i do czego będziemy go używać. Laptopy dzielimy na urządzenia:

do domu – uniwersalne, umożliwiają wygodne obejrzenie filmu, mogą odtwarzać muzykę, pozwolą także na uruchomienie prostych gier w nudne, deszczowe dni. Tego rodzaju laptopy sprawdzą się także w roli laptopów na studia,

biznesowe – w tej kategorii znajdą się tańsze modele, idealne podczas eksploatacji w biurze, jak i wysokiej klasy laptopy premium,

ultrabooki – to specyficzny rodzaj laptopów, charakteryzują się smukłym kształtem oraz bardzo niską wagą, są energooszczędne i mogą bardzo długo pracować na baterii.

do gier – wyposażone są zazwyczaj w dobry procesor i jeszcze lepszą kartę graficzną dedykowaną profesjonalnym grom,

konwertowalne – nazywane inaczej laptopami 2 w 1 lub hybrydowymi. Pozwalają na całkowite odwrócenie ekranu lub odpięcie go od klawiatury.

Dyski, rozdzielczość i inne parametry

Laptopy można zakupić w dwóch wersjach:

z systemem (np. Windows 10, Mac OS),

bez systemu.

Dostępne laptopy charakteryzują się różną wagą. Na rynku znajdziemy sprzęt, który waży poniżej 1 kg, jak i te, które ważą ponad 3 kg.

Laptopy dzielą się pod względem przekątnej ekranu. Wyróżniamy laptopy:

11,6 cala oraz mniejsze,

13,3 lub 14 cali,

15,6 lub 17 cali.

Rozdzielczość ekranu laptopa to dzisiaj również kwestia wymagająca indywidualnego wyboru. Na rynku znajdziemy:

laptopy HD+ (1600×900),

laptopy HD (1366×768),

laptopy Full HD (1920×1080),

laptopy 4K (3840×2160).

Na rynku procesorów do laptopów niekwestiowanymi królami są dwie firmy:

Intel

AMD

Wybierając laptopa warto zwrócić uwagę na rodzaj dysku twardego, w jaki został wyposażony:

HDD – najlepszy stosunek pojemności,

SSD – kilkadziesiąt razy szybszy dostęp do plików,

hybrydowe SSHD – łączy zalety dysków HDD oraz SSD.

Najbardziej prestiżowe laptopy dostępne na rynku

Przykładem rewelacyjnych sprzętów, które pozostaną w naszym rękach na lata jest chociażby przybysz zza oceanu MacBook marki Apple. Najnowszego MacBook Pro 16 w sklepie Lantre można zakupić już za niecałe 12 000 złotych. Więcej ciekawych laptopów amerykańskiej marki można znaleźć na stronie: https://lantre.pl/MacBook-Pro-13-z-Procesorem-Apple-M1-Late-2020