Izabella Krzan za Marzenę Rogalską w Pytaniu na Śniadanie

Izabella Krzan zastąpiła Marzenę Rogalską w „Pytaniu na Śniadanie” w TVP 2. Pierwszy raz modelka pojawiła się w „Pytaniu na Śniadanie” w środę. Program prowadzi wspólnie z Tomaszem Kammelem. Nie wiadomo jednak jeszcze, czy Krzan będzie współprowadzić program na stałe.

Izabella Krzan to polska modelka i prezenterka. W 2016 roku zdobyła tytuł Miss Polonia. Od 2017 roku współprowadzi program „Koło Fortuny”. Na początku prowadziła teleturniej z Rafałem Brzozowskim, a od 2019 z Norbim.

Izabella Krzan w „Pytaniu na Śniadanie” / fot. Google

Izabella Krzan współprowadziła również wiele koncertów organizowanych przez TVP, m.in. festiwal w Opolu i „Sylwester Marzeń”. Współprowadziła również program „Czar par” z Maciejem Kurzajewskim.

Krzan to modelka, jednak nie zajmuje się tylko tym. Uprawiała siatkówkę i zajmowała się tańcem towarzyskim. Modelka posiada też licencjat z ekonomii, który zdobyła na SGGW w Warszawie.

„Pytanie na Śniadanie” to polski program śniadaniowy, emitowany od 2 września 2002 na antenie TVP2 – codziennie od 8:00 do ok. 11:30. Program ma charakter głównie poradnikowy. Poruszane są przede wszystkim sprawy życia codziennego. „Pytanie na Śniadanie” emitowane jest od poniedziałku do niedzieli.

Marzena Rogalska pożegnała się z Telewizją Polską we wtorek 16 lutego. Poinformowała o tym w swoich mediach społecznościowych. W TVP pracowała przez 12 lat. „Pytanie na Śniadanie” współprowadziła od 2009 roku. Ostatnio jej partnerem w programie był Tomasz Kammel. Obecnie prowadzi audycję w Radiu Złote Przeboje.