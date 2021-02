TikTok sponsorem UEFA EURO 2020

TikTok został oficjalnym sponsorem UEFA EURO 2020. Przed turniejem UEFA EURO 2020 zostanie uruchomione oficjalne konto na platformie TikTok. Na profilu UEFA dostępne będą ekskluzywne materiały zza kulis, a także aktualne i archiwalne nagrania.

Partnerstwo zapewnia platformie także prawa do sponsorowania transmisji. Gwarantuje to marce ekspozycję wokół programów meczowych UEFA EURO 2020 na żywo we wszystkich europejskich kanałach przekazu.

– Cieszymy się, że możemy powitać TikTok jako partnera UEFA Euro. To firma, która w ciągu ostatniego roku stała się jedną z najgłośniejszych platform rozrywki internetowej. Dlatego nie możemy doczekać się naszej ścisłej współpracy w nadchodzących miesiącach. Zapewni ona fanom na całym świecie wyjątkowe i innowacyjne doświadczenia związane z UEFA Euro, które dadzą im możliwość połączenia oraz dzielenia się swoją pasją wokół jednego z najważniejszych wydarzeń sportowych na świecie – powiedział Guy-Laurent Epstein, dyrektor ds. marketingu UEFA.

Platforma będzie współpracować z UEFA, aby wprowadzić innowacyjne rozwiązania. Są to m.in. efekty rozszerzonej rzeczywistości (AR), Hashtag Challenges, TikTok LIVEs i Sounds.

fot. Google

– TikTok dynamicznie rozwija się jako miejsce, w którym ludzie mogą cieszyć się nowym rodzajem piłkarskich doświadczeń. Coraz więcej drużyn, graczy oraz organizacji związanych z piłką nożną obecnych jest na naszej platformie i nawiązuje bezpośredni kontakt z fanami. Cieszymy się, że możemy współpracować z UEFA Euro 2020, jednym z największych wydarzeń sportowych na świecie. Przybliżając ducha i pasję tego turnieju fanom na TikToku. Nasza społeczność uwielbia celebrować sport w kreatywny sposób. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak angażują się w niezapomniane treści, których spodziewamy się w związku z UEFA Euro 2020 – dodał Rich Waterworth, General Manager TikTok w Wielkiej Brytanii i Europie.

Turniej został przełożony z 2020 na 2021 rok z powodu pandemii koronawirusa. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej odbędą się w dniach 11 czerwca – 11 lipca 2021 roku w 12 miastach znajdujących się w 11 państwach.

Inni oficjalni sponsorzy turnieju to: Coca-Cola, Heineken, Takeaway.com i Vivo.