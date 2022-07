Jakie możliwości daje nam telewizor smart TV?

Telewizory smart TV są na rynku już jakiś czas, jednak wiele osób wciąż do końca nie wie, co może zyskać, kiedy zdecyduje się na zakup telewizora z tą opcją. Żeby to zmienić, dzisiaj odczarujemy nieco temat inteligentnych telewizorów – co tak naprawdę daje nam opcja smart TV i dlaczego warto ją mieć? Dowiesz się z tego artykułu, więc serdecznie zapraszamy do czytania!

Czym jest smart TV?

Chociaż większość obecnych na rynku telewizorów to telewizory smart TV, to wciąż powstaje wiele modeli, które nie są wyposażone w tę funkcję. To oczywiście bardzo dobra wiadomość dla wszystkich, którym telewizor służy tylko do odbierania klasycznych kanałów telewizyjnych. Jeśli jednak telewizor ma nam służyć także do innych rzeczy, jak chociażby oglądanie transmisji internetowych czy serwisów z filmami online, to smart TV wydaje się słusznym wyborem.

Czym jest opcja smart TV? Przede wszystkim pozwala na połączenie telewizora z internetem. Dzięki temu nasz domowy ekran może się przeistoczyć w prawdziwe centrum domowej rozrywki, znacznie wykraczając poza funkcje, jakie do zaoferowania może mieć klasyczny telewizor. Jednak sprowadzanie całej technologii smart TV do jedynie możliwości łączenia się z internetem to zdecydowane niedopowiedzenie – w rzeczywistości oferuje nam ona znacznie więcej.

Telewizory smart TV – aplikacje, Smart Home

Telewizory obsługujące funkcję smart TV pozwalają nam na wgrywanie do nich dodatkowych aplikacji. Ich dokładny wachlarz zależy od modelu telewizora i systemu operacyjnego, który obsługuje smart TV. Zazwyczaj są to aplikacje najpopularniejszych serwisów streamingowych i muzycznych, ale możliwości jest tu znacznie więcej.

Każdy z fanów technologicznych nowinek z całą pewnością słyszał o opcji Smart Home lub nawet już ją stosuje. Pozwala nam ona przykładowo na skonfigurowanie świateł w taki sposób, żeby zdalnie je włączać i wyłączać. Przykładem mogą być też drzwi wejściowe – kiedy korzystamy z różnych opcji Smart Home, nie musimy ciągle pamiętać o kluczach, wystarczy, że mamy w kieszeni smartfon. Dlaczego o tym wspominamy?

Wszystkie funkcje Smart Home możemy zintegrować z naszym telewizorem, jeśli tylko posiada opcję smart TV. Dzięki temu ekran TV może stać się dla nas prawdziwym centrum dowodzenia, do którego użycia nie będziemy musieli opuszczać wygodnej kanapy.

Telewizory smart TV – co możemy na nich zrobić?

Wiemy już, czym jest opcja smart TV i jakie ma ona zalety. Podsumujmy więc wszystkie rzeczy, jakie możemy zrobić, kiedy postawimy na telewizory smart TV.

Na telewizorach smart TV można:

klasycznie odbierać programy telewizyjne;

oglądać internetowe filmy, seriale i transmisje;

rozmawiać przez komunikatory;

przeglądać strony internetowe, w tym portale społecznościowe;

słuchać muzyki;

odbierać obraz bezpośrednio ze smartfona lub laptopa;

skonfigurować funkcje Inteligentnego Domu;

grać w gry.

Jak widać, możliwe opcje na telewizorach smart TV są wręcz ogromne. Właśnie z tego powodu, jeśli telewizor ma nam służyć do czegoś innego poza klasycznymi programami telewizyjnymi, to zdecydowanie warto zdecydować się na tę opcję.