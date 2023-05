Telewizja Polsat Zbywa Udziały w Polsat JimJam Limited

Telewizja Polsat sprzedała udziały w spółce Polsat JimJam Limited, nadawcy kanału dla dzieci w wieku przedszkolnym Polsat JimJam.

– Formuła po tych kilku latach się wyczerpała. Jeśli chodzi o warunki, to nie komentujemy – stwierdził podczas wczorajszego spotkania z dziennikarzami Stanisław Janowski, prezes zarządu Telewizji Polsat.

Do transakcji doszło już w połowie lutego, ale Grupa Polsat Plus poinformowała o niej dopiero przy okazji publikacji wyników za pierwszy kwartał. W połowie lutego z zarządu spółki Polsat JimJam Limited odszedł m.in. wiceprezes Grupy Polsat Plus Maciej Stec.

Telewizja Polsat miała 50 proc. udziałów w spółce, a pozostałe to własność JimJam Television Limited z grupy AMC Networks International – Zone. W rejestrach na stronie Service.gov.uk transakcja nie została jeszcze uwzględniona.

Polsat JimJam to brytyjska spółka nadająca kanał o takiej samej nazwie. Stacja istnieje od listopada 2009 roku, dotychczas jako wspólny projekt Telewizji Polsat i AMC Networks International – Zone.

Według Nielsen Media w 2022 roku Polsat JimJam miał średnio 0,12 proc. udziałów w grupie ogólnej 4+ (spadek z 0,13 proc. rok wcześniej).