Komunikacja w chmurze – czy warto wdrożyć tę usługę w firmie?

W dużej liczbie firm, niezależnie od ich wielkości oraz zakresu działania, wprowadzane są rozwiązania oparte na chmurze. Korzyści z tym związane to głównie sprawniejsze wykonywanie zadań, łatwiejszy podział projektów, jak i lepsza komunikacja między pracownikami. To właśnie ten ostatni aspekt jest często kluczowy w trakcie prowadzenia działalności. Czy korzystanie z narzędzi w chmurze może podnieść jakość komunikacji?

Jak chmura internetowa zmieniła sposób komunikacji?

Według badań firmy Cisco, w 2021 roku korzystanie z rozwiązań dostępnych w chmurze będzie powszechną praktyką w przedsiębiorstwach. Ma to związek z pandemią, podczas której duża liczba firm zmieniła swój docelowy model pracy biurowej na zdalny lub hybrydowy i planuje kontynuować go w przyszłości. Wykorzystanie chmury dla firm w swoim przedsiębiorstwie jako głównego narzędzia do wspólnej pracy, przynosi korzyści w zakresie efektywnej pracy i optymalizacji kosztów.

Chmura zmieniła także sposób, w jaki komunikują się pracownicy oraz właściciele przedsiębiorstw. Wprowadzone innowacje pozwalają wykonywać zadania związane z projektami znacznie sprawniej, a przekazywane wzajemnie dane są lepiej chronione. Komunikacja biznesowa dzięki chmurze weszła na zupełnie nowy poziom.

Czym są platformy komunikacyjne?

Platformy komunikacji biznesowej to specjalistyczne narzędzia, które umożliwiają firmom usprawnić pracę oraz udostępniać informacje w krótszym czasie. Dzięki temu członkowie zespołu otrzymują pliki niezbędne do wykonywania zadań niezależnie od tego, w jakiej lokalizacji się znajdują i aktualnie prowadzą rozmowę.

Platformy komunikacyjne to przede wszystkim programy do wideokonferencji, a także aplikacje umożliwiające bezpośredni kontakt. Dzięki komunikatorom każdy użytkownik jest dodawany do grupy lub całego zespołu, a jego członkowie mogą wysyłać wiadomości tekstowe, udostępniać pliki czy wspólnie pracować nad poszczególnymi projektami . W przypadku aplikacji biznesowych do komunikacji dużym atutem jest również to, że pozwalają łączyć różne programy w jedną platformę, co jeszcze bardziej wpływa na produktywność i wydajność w pracy.

Komunikacja w chmurze – jakiego dostawcę usług wybrać?

Aby wybrać odpowiedniego dostawcę usług, takich jak chmura dla firm, warto zapoznać się z dostępnymi ofertami. Jest to na przykład pakiet chmura dla firm od Netii. Wybierając tę opcję, można skorzystać z takich rozwiązań, jak MS Hyper-V lub platforma oparta o narzędzia VMware – vCloud Director czy wirtualizacja sieci VMware NSX. Całość oferty uzupełniają elastyczne opłaty, stały abonament i profesjonalne wsparcie.

W przypadku INEA, właściciele przedsiębiorstw mogą skorzystać z nowoczesnego rozwiązania chmury dla firm – CloudPro – oraz połączenia chmury internetowej i backupu danych. INEA CloudPro to wysokowydajna usługa udostępniania mocy obliczeniowej, a także przestrzeni dyskowej w modelu IaaS. Chmura dla firm jest dostarczana w klastrze High Availability w bezpiecznym środowisku INEA Data Center. Ponadto, CloudPro wykorzystuje wirtualizację klasy enterprise od lidera rynku Vmware.

Czy warto zdecydować się na ofertę chmury obliczeniowej?

Chmura obliczeniowa oferowana przez INEA może być wykorzystana nie tylko do komunikacji pomiędzy pracownikami i właścicielami firmy, ale także do przechowywania plików w bezpiecznym środowisku sieciowym. To również idealne miejsce do archiwizacji faktur i dokumentów zawierających dane wrażliwe oraz ich ochrony przed cyberzagrożeniami. Biorąc pod uwagę wszystkie zalety korzystania z takich rozwiązań, jak chmura obliczeniowa, warto zdecydować się na tę usługę i wdrożyć ją w prowadzonym biznesie.