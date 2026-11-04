Przychody agencji Reuters wzrosły o 12 proc., głównie dzięki licencjom AI

Agencja informacyjna Reuters, należąca do kanadyjskiego koncernu Thomson Reuters, miała w III kwartale 2026 r. 232 mln dol. przychodów. To o 12 proc. więcej niż rok wcześniej. Około 19 mln dol. przyniosły jednorazowe (transakcyjne) wpływy z licencjonowania treści firmom rozwijającym generatywną sztuczną inteligencję. Gdyby takie wpływy wyłączyć z obu porównywanych kwartałów, przychody agencji wzrosłyby o 7 proc. Na IV kwartał spółka zapowiada przychody Reuters zbliżone do zeszłorocznych.

Thomson Reuters z siedzibą w Toronto opublikował wyniki we wtorek 3 listopada. Reuters to najmniejszy z czterech segmentów koncernu. W III kwartale dał ok. 13 proc. jego przychodów. Wynik agencji wyróżnia się na tle wcześniejszej części roku. W II kwartale przychody Reuters wzrosły o 5 proc., do 229 mln dol., a po trzech kwartałach 2026 r. wyniosły 673 mln dol., czyli o 8 proc. więcej niż przed rokiem.

Co napędziło wzrost

Wzrost wynika głównie z przychodów transakcyjnych, czyli wpływów jednorazowych, które nie pochodzą z abonamentów. W segmencie Reuters wzrosły one o 56 proc., z 29 mln do 44 mln dol. Przychody powtarzalne, czyli z subskrypcji i umów długoterminowych, zwiększyły się o 5 proc., do 188 mln dol.

Segment Reuters, III kwartał 2026 2025 Zmiana Przychody ogółem 232 mln dol. 207 mln dol. +12 proc. Przychody powtarzalne 188 mln dol. 178 mln dol. +5 proc. Przychody transakcyjne 44 mln dol. 29 mln dol. +56 proc. Skorygowana EBITDA 56 mln dol. 42 mln dol. +37 proc. Marża skorygowanej EBITDA 24,3 proc. 19,9 proc. +4,4 pkt proc.

W raporcie kwartalnym spółka pisze, że wzrost to przede wszystkim efekt wyższych przychodów z licencjonowania treści na potrzeby generatywnej AI. Zastrzega przy tym, że były to w dużej mierze przychody o charakterze transakcyjnym. Do wzrostu przyczyniła się też lepsza sprzedaż w dwóch liniach biznesowych: Agency (serwis agencyjny sprzedawany mediom) i Professional (oferta dla odbiorców profesjonalnych). Trzecim czynnikiem była podwyżka cen przewidziana w umowie, na mocy której Reuters dostarcza serwis informacyjny działowi Data & Analytics giełdy London Stock Exchange Group (LSEG). Wzrost organiczny, czyli bez przejęć i sprzedaży biznesów, wyniósł 12 proc. Przy stałych kursach walut wzrost sięgnął 13 proc.

Dyrektor finansowy Thomson Reuters Gary Bischoping powiedział podczas wtorkowej konferencji dla inwestorów, że jednorazowe licencje dla AI przyniosły w tym kwartale ok. 19 mln dol. To ok. 8 proc. kwartalnych przychodów agencji. Po wyłączeniu takich wpływów z obu porównywanych kwartałów przychody agencji wzrosłyby o 7 proc. Według Bischopinga do wzrostu przyczyniły się wtedy obie linie, Agency i Professional, a także umowa z LSEG.

Wzrosła też rentowność agencji. Skorygowana EBITDA segmentu (zysk operacyjny przed amortyzacją, oczyszczony z pozycji jednorazowych) zwiększyła się o 37 proc., do 56 mln dol. Marża urosła z 19,9 do 24,3 proc. Spółka wiąże tę poprawę z wyższymi przychodami transakcyjnymi.

Thomson Reuters nie spodziewa się, że to tempo utrzyma się w kolejnym kwartale. Bischoping zapowiedział, że w IV kwartale przychody Reuters będą mniej więcej na zeszłorocznym poziomie. Podał trzy powody. Rok wcześniej w IV kwartale agencja miała 5 mln dol. jednorazowych wpływów z licencji dla AI. W Agency i części biznesu Professional baza z poprzedniego roku jest trudniejsza do pobicia. Do tego Reuters odwołał swoje wydarzenie na Bliskim Wschodzie ze względów bezpieczeństwa. Według dyrektora finansowego w IV kwartale agencja dołoży do wzrostu całego koncernu ok. 1,5 pkt proc. mniej niż w III kwartale.

Thomson Reuters nie ujawnił, z jakimi firmami zawarł umowy, które przyniosły wpływy w III kwartale. W październiku 2024 r. Reuters podpisał wieloletnią umowę z Meta. Rzecznik Meta mówił wtedy, że dzięki niej chatbot Meta AI może odpowiadać na pytania o bieżące wydarzenia streszczeniami i linkami do materiałów Reuters. Żadna ze stron nie ujawniła warunków finansowych. Nie było też wtedy wiadomo, czy umowa pozwala Meta trenować na tych treściach swój model językowy Llama. Współpracę przy weryfikacji faktów obie firmy prowadziły wówczas od 2020 r.

Cały koncern: wyższa prognoza po wydzieleniu druku

Przychody całego Thomson Reuters wzrosły w III kwartale o 10 proc., do 1,833 mld dol. Wzrost organiczny także wyniósł 10 proc.

Koncern spodziewa się teraz w 2026 r. organicznego wzrostu przychodów o 8,5–9 proc. (wcześniej ok. 8 proc.) i wzrostu przychodów ogółem o ok. 9,5 proc. Nowa prognoza nie obejmuje już działu druku Global Print. 1 października Thomson Reuters sprzedał w nim większościowe udziały. Spółka szacuje, że wyłączenie tej działalności podniesie roczne tempo wzrostu organicznego o 60–70 punktów bazowych.

Źródła: Thomson Reuters, Axios