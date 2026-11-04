KRRiT przyznała koncesje Telewizji Zabrze, TVB24 i Radiu BEST

Na posiedzeniu 4 listopada 2026 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) przyznała koncesje dwóm programom telewizyjnym, Telewizji Zabrze i TVB24, oraz śląskiemu Radiu BEST. Rada poinformowała też, że 30 października przekazała mediom publicznym czwartą tegoroczną transzę abonamentu w wysokości 120 662 400 zł. Członek KRRiT Tadeusz Kowalski zakwestionował uchwały rad nadzorczych TVP i Polskiego Radia, które opiniowały plany obu spółek na 2027 r. Według niego podpisały je osoby, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) jako członkowie rad nadzorczych.

Trzy nowe koncesje

Telewizja Zabrze. Koncesję dostało Centrum Informacji Kulturalnej w Zabrzu. Obejmuje ona rozpowszechnianie w sieciach telekomunikacyjnych programu wyspecjalizowanego o profilu informacyjno-publicystycznym. W praktyce chodzi np. o sieci kablowe, a nie nadajniki naziemne. Centrum Informacji Kulturalnej to instytucja kultury Miasta Zabrze, w której działa redakcja Telewizji Zabrze. Stacja nadaje od 1992 r. i codziennie można ją oglądać na kanale 140 w sieci Vectra.

TVB24. Rada przyznała koncesję na program telewizyjny o charakterze uniwersalnym. Komunikat KRRiT nie podaje, kto będzie nadawcą ani jak program będzie rozpowszechniany.

Radio BEST. Spółka Radio BEST dostała koncesję na rozpowszechnianie w sieciach telekomunikacyjnych programu radiowego o charakterze uniwersalnym. Stację założyli w 2023 r. dziennikarze, którzy w sierpniu odeszli ze śląskiego Radia Fest, gdy nowy właściciel przestawił je na muzykę taneczną. Nadawanie ruszyło 16 września 2023 r. Rozgłośnia podaje, że dziś działa wyłącznie w internecie i nadaje z własnego studia w Chorzowie. Jako właścicieli wymienia Marcina Janotę i Marcina Skalskiego. Według stacji utrzymuje się ona głównie z wpłat patronów, a teraz zamierza pozyskiwać reklamodawców.

KRRiT zajęła się też dwiema koncesjami lokalnych telewizji:

przedłużyła o 10 lat koncesję na rozpowszechnianie w sieciach telekomunikacyjnych programu TV Ostrów;

przyjęła wniosek spółki Telewizja Lubuszan o zmianę koncesji, dzięki której w programie Lubuska TV Horyzont będzie więcej tematyki lokalnej.

Rada przyjęła również projekt rozporządzenia, które określa zawartość wniosku o koncesję oraz tryb udzielania i cofania koncesji radiowych i telewizyjnych. Do projektu dołączono uzasadnienie i nowe wzory formularzy koncesyjnych. KRRiT chce uprościć przepisy tak, żeby przygotowanie wniosku było łatwiejsze. Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji projekt trafi teraz do zaopiniowania przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Nowe formularze zaczną obowiązywać dopiero po wydaniu rozporządzenia.

Czwarta transza abonamentu: 120,7 mln zł

W piątek 30 października spółki mediów publicznych dostały czwartą transzę wpływów z abonamentu RTV, czyli 120 662 400 zł. Od początku roku KRRiT przekazała im 482 649 600 zł z tegorocznych wpływów. Pierwszą transzę, również w wysokości 120 662 400 zł, Rada przekazała 16 lutego.

W pierwszym półroczu 2026 r. pieniądze z abonamentu podzielono tak:

Odbiorca Kwota w I półroczu 2026 r. Telewizja Polska S.A. w likwidacji 123,378 mln zł Polskie Radio S.A. w likwidacji 59,319 mln zł 17 spółek radiofonii regionalnej w likwidacji 58,628 mln zł Razem 241,325 mln zł

Pod koniec lipca KRRiT podała, że w 2026 r. przekaże mediom publicznym łącznie 603,312 mln zł. Po czterech transzach do wypłaty zostaje więc ok. 120,7 mln zł.

Rada przyjęła też dwie uchwały o przekazaniu 1 154 000 zł z abonamentu spółce Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze „Radio Zachód” S.A. w likwidacji. To pieniądze zwrócone z rachunku depozytowego Ministra Finansów. Po zmianach w mediach publicznych w grudniu 2023 r. KRRiT zaczęła wpłacać abonament do depozytów sądowych, a jesienią 2024 r. wznowiła wypłaty dla wszystkich spółek. Pieniądze, które sądy zwracają z depozytu, Rada przekazuje nadawcom osobnymi uchwałami. W lutym 2026 r. przyjęła w ten sposób uchwałę o przekazaniu Radiu Opole 672 870 zł z pierwszych transz z 2024 r. Według KRRiT w pierwszym półroczu 2026 r. nadawcy publiczni otrzymali z depozytów łącznie 49,923 mln zł.

W październiku Naczelny Sąd Administracyjny prawomocnie oddalił skargę kasacyjną Polskiego Radia Lublin S.A. w likwidacji. Spółka zarzucała przewodniczącemu KRRiT bezczynność w przekazywaniu abonamentu za okres od stycznia do czerwca 2024 r. Podobnie NSA orzekł 30 lipca 2026 r. w sprawie Polskiego Radia S.A. w likwidacji.

Spór o plany TVP i Polskiego Radia na 2027 rok

Plany programowo-finansowe to roczne dokumenty spółek mediów publicznych. Określają, co nadawcy zamierzają robić w ramach misji publicznej i jak to sfinansować, a zatwierdza je KRRiT. W środę Rada omawiała plany na 2027 r.

Tadeusz Kowalski wniósł o wyłączenie z tego punktu obrad planów TVP S.A. w likwidacji i Polskiego Radia S.A. w likwidacji. Uzasadniał, że uchwały rad nadzorczych opiniujące te plany podpisały osoby, które w rejestrze przedsiębiorców KRS nie figurują jako członkowie rad nadzorczych. Jego zdaniem oznacza to, że działają nielegalnie, i należy zwrócić się do spółek o wyjaśnienia. KRRiT zapowiedziała, że wyśle do obu spółek pisma w tej sprawie.

Spór o skład rady nadzorczej TVP trwa od dawna. W lutym 2026 r. KRRiT zapytała ministra kultury i dziedzictwa narodowego, dlaczego Rada Nadzorcza TVP S.A., którą KRRiT uważa za prawidłowo powołaną i wpisaną do KRS, nie może wykonywać mandatu. Członkowie tej rady informowali KRRiT, że TVP S.A. w likwidacji nie wpuszcza ich do siedziby i nie daje dostępu do dokumentów. Ministerstwo odpowiedziało, że przed sądem nadal toczy się postępowanie o wpis nowego składu rady nadzorczej do KRS.

KRRiT będzie dalej analizować plany spółek mediów publicznych na 2027 r. i podejmie uchwały na kolejnych posiedzeniach. Według lipcowego komunikatu Rady decyzje o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia planów mają zapaść do 15 grudnia 2026 r.

Źródła: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Radio BEST