Sara Egwu James reprezentantką Polski na Eurowizji Junior 2021

Sara Egwu James będzie reprezentować Polskę w Konkursie Piosenki „Eurowizja Junior 2021”. Sara wygrała wcześniej program „The Voice Kids”. Konkurs Piosenki Eurowizji Junior w tym roku odbędzie się 19 grudnia 2021 roku w Paryżu.

Sara w finale zmierzyła się z Miłoszem Świetlik-Skierskim oraz Marysią Stacherą. Uczestnicy w finale zaśpiewali dwie piosenki – cover i autorski utwór. Sara zaśpiewała cover „That’s the way it is” oraz autorską piosenkę „Somebody”. Uczestnicy otrzymywali punkty od widzów z głosowana SMS i od jury. Sara wygrała w obu głosowaniach, uzyskując maksymalną liczbę punktów. W jury zasiedli Edyta Górniak, Roksana Węgiel, a także Alicja Tracz.

Sara Egwu James będzie reprezentować Polskę na Eurowizji Junior 2021 w Paryżu. Trzynastolatka zaśpiewa utwór „Somebody”.

Sara James wcześniej wygrała trzeci odcinek eliminacyjny programu „Szansa na Sukces”. W krajowych eliminacjach do Eurowizji Junior mogły wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 9 do 14 lat. Program poprowadził Marek Sierocki.

Sara Egwu James w „The Voice Kids”

Sara wcześniej wygrała program „The Voice Kids 4”. W przesłuchaniach w ciemno wykonała utwór Demi Lovato „Anyone”. Trafiła do grupy Tomsona i Barona. W finale zaśpiewała piosenkę Whitney Houston „The Greatest Love of All”. Trzynastolatka wygrała 4. edycję „The Voice Kids”.

Eurowizja Junior 2020

W 2020 roku Konkurs Piosenki Eurowizji Junior organizowała Polska w gmachu Telewizji Polskiej. Konkurs Piosenki dla dzieci wygrała reprezentantka Francji, Valentina, która wykonała utwór „J’imagine”. Reprezentantka Polski, Ala Tracz zajęła 9. miejsce.